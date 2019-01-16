Потоки шоколада превратили автодорогу на сладкую реку.

Дорожное проишествие произошло к востоку от города Флагстафф в американском штате Аризона. Горячий шоколад затопил автомагистраль, заблокировав движение на несколько часов.

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Танкер, наполненный горячим шоколадом, перевернулся на дороге близ города Флагстафф. В цистерне поддерживалась температура около 50 градусов по Цельсию, поэтому шоколад был буквально горячим. Около 16 тонн сладкого вещества находилось в цистерне, большая часть лакомства оказалась на дороге.

Авария произошла в понедельник около 9:00 утра. В результате происшествия никто не пострадал, однако все полосы движения в западном направлении оказались заблокированными. Операция "сладкая очистка" заняла у местных властей более четырех часов. Причины, по которым цистерна перевернулась на ровной дороге до сих пор выясняются.

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