Потоки шоколаду перетворили автодорогу на солодку річку.

Дорожня пригода трапилась на схід від міста Флагстафф в американському штаті Арізона. Гарячий шоколад затопив автомагістраль, заблокувавши рух на кілька годин.

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Танкер, наповнений гарячим шоколадом, перекинувся на дорозі поблизу міста Флагстафф. У цистерні підтримувалась температура близько 50 градусів за Цельсієм, тож шоколад був буквально гарячим. Близько 16 тонн солодкої речовини знаходилось у цистерні, більша частина ласощів опинилась на дорозі.

Аварія трапилась у понеділок близько 9 години ранку. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, однак усі смуги руху в західному напрямку виявилися заблокованими. Операція “солодке очищення” зайняла у місцевої влади більше чотирьох годин. Причини, з яких цистерна перекинулась на рівній дорозі досі з’ясовуються.

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