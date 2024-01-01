Первая немецкая БМП Lynx уже тестируется в ВСУ

Как и было обещано, БМП Lynx (Рысь) пришла украинскому заказчику в конце 2024 года. Об этом со ссылкой на интервью директора компании Армина Паппергера журналу Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил специализированный ресурс Militarnyi.

"Сейчас ее испытывают вооруженные силы, чтобы серийный заказ можно было разместить как можно скорее", – сказал Паппергер.

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Еще летом 2024 года немецкий производитель бронетехники сообщил о поставках нескольких сотен боевых машин пехоты Lynx для Вооруженных Сил Украины. За это время производитель завершил разработку документации, технологической карты и даже заявил о возможном производстве этой машины в Украине.

Правда, эксперты "Милитарного" предполагают, что в войска поступила БМП Lynx, изготовленная все-таки за границей, а не на украинском заводе.

Впрочем, они напомнили, что в свое время "руководитель компании и бывший министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявляли о сборке первой машины из готовых машинокомплектов на новом заводе Rheinmetall в Украине".

Сейчас речь идет о том, что вероятная сделка "должна включать кроме самой техники также услуги по обучению, технического обслуживания и ремонта изготовленных машин".

В свое время редакция Авто24 писала об отдельных особенностях модульной конструкции машины Lynx. Она, кроме башни Lance 2.0 с 35-мм пушкой Wotan, может комплектоваться противотанковыми управляемыми ракетами Spike LR2, усовершенствованным управлением огнем, оптическими системами наведения и возможностями ночного видения.

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В моторной нише KF41 Lynx стоит дизельный двигатель Liebherr мощностью 1155 л.с и трансмиссия Renk. По бездорожью машина развивает скорость до 70 км/ч и преодолевает расстояния более 500 км на 900 литрах дизеля. Его система подвески Supashock поддерживает различные наборы для миссий и пакеты живучести.

Lynx KF41 вмещает трех членов экипажа (водитель, стрелок, командир) и до восьми солдат.