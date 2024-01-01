Перша німецька БМП Lynx вже тестується в ЗСУ

Як і було обіцяно, БМП Lynx (Рись) прийшла українському замовнику наприкінці 2024 року. Про це з посиланням на інтерв’ю директора компанії Арміна Паппергера часопису Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомив спеціалізований ресурс Militarnyi.

"Зараз її випробовують збройні сили, щоб серійне замовлення можна було розмістити якомога швидше", – сказав Паппергер.

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Ще влітку 2024 року німецький виробник бронетехніки сповістив про постачання кількох сотень бойових машин піхоти Lynx для Збройних Сил України. За цей час виробник завершив розробку документації, технологічної карти й навіть заявив про можливе виробництво цієї машини в Україні.

Щоправда, експерти "Мілітарного" припускають, що у війська надійшла БМП Lynx, виготовлена все-таки за кордоном, а не на українському заводі.

Втім вони нагадали, що свого часу "керівник компанії та колишній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявляли про збірку першої машини із готових машинокомплектів на новому заводі Rheinmetall в Україні".

Нині йдеться про те, що ймовірна угода "має включати окрім самої техніки також послуги з навчання, технічного обслуговування та ремонту виготовлених машин".

Свого часу редакція Авто24 писала про окремі особливості модульної конструкції машини Lynx. Вона, окрім башти Lance 2.0 з 35-мм з гарматою Wotan, може комплектуватися протитанковими керованими ракетами Spike LR2, вдосконаленим керуванням вогнем, оптичними системами наведення та можливостями нічного бачення.

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В моторній ніші KF41 Lynx стоїть дизельний двигун Liebherr потужністю 1155 к.с і трансмісія Renk. Бездоріжжям машина розвиває швидкість до 70 км/год і долає відстані понад 500 км на 900 літрах дизеля. Його система підвіски Supashock підтримує різні набори для місій і пакети живучості.

Lynx KF41 вміщує трьох членів екіпажу (водій, стрілець, командир) та до восьми солдатів.