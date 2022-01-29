Зря мы так мало знаем об этом автомобиле, ведь у украинских автомобилистов есть сразу несколько причин снять перед ним шляпу.

Сегодня Skoda – один из самых популярных брендов на дорогах Украины с четвертым местом в национальном рейтинге продаж. Ее даже иномаркой можно назвать с определенным преувеличением, поскольку половина проданных в нашей стране "Шкод" у нас же и сделаны – завод в Закарпатском Соломоново уже несколько лет является крупнейшим автозаводом Украины. А полвека назад чешские автомобили были единственными легковыми машинами, массово импортированными в СССР.

Универсал Škoda 1200 STW создавался как недорогой практичный транспорт, поэтому конструкторы сэкономили на задней левой двери.

Это была Škoda 1200 STW (1952-1961) – автомобиль очень интересный сам по себе, даже "в отрыве" от импортно-маркетингового подтекста. С расстояния многих лет можно сказать, что выбор тех, кто принимал решение о закупке именно данной модели, был удачным.

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Отметим, что Шкода-1200 и ее более мощная версия 1201 поставлялись с несколькими типами кузова, но только не с седаном. То есть: универсал, фургон и отдельно – санитарный. Он, кстати, кажется нам наиболее интересным.

Изюминка? Вам сколько?

Итак, у Škoda 1200 STW – классического для середины ХХ века универсала – вдруг оказывается не пять, а четыре двери! То есть по правому борту их две, а по левому – одна. Чехи пытались создать недорогую практичную машину, и лишняя дверь слева заметно влияла на себестоимость.

По левому борту была только одна дверь – для водителя. Задний свес обычного универсала, в отличие от санитарки, был таким же, как у седана

Наверное, здесь стоит объяснить, что дверь является одним из самых дорогих элементов автомобильного кузова, поскольку требует нескольких дорогих штампов: дверная рамка, наружная панель двери, рамка кузова. Плюс замки и петли, расходы на сборку. Несмотря на слабый двигатель (1,2 л, 36 – 45 л.с.), машина по понятиям тогдашней Чехословакии была очень удачной, экспортировалась не только в СССР, но и в Западную Европу.

Базовый седан 1200/1201 имел меньший спрос, чем версии с кузовами универсал. В СССР этот седан Škoda не поставлялся, следующее поколение 1202 вообще не имело такого типа кузова

Но одной "фишки" в виде отсутствующих дверей было мало. Кроме обычного универсала STW на базе модели 1200 и ее рестайловой версии 1201 выпускали санитарную версию – длиннее на 19 см! Прибавка габарита пришлась на задний свес, благодаря чему в машину помещались носилки с пациентом, и даже двое – в два этажа. Справа оставили место для медработника, который садился через имеющуюся правую заднюю дверь. Однако существовала особая санитарка – в исполнении для спасательных служб, то в ней носилки были одни.

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Подобное разнообразие кузовов еще больше удивит, если узнать, что общий тираж “Шкод” этого поколения был довольно скромным: за все годы сделали 16 тыс. универсалов и 7 221 скорых, причем в Союз (в том числе и в Украину) было закуплено 9 790 машин.

Родственники "Октавии"

В начале мы упоминали об "Октавии". Так вот, через несколько лет после начала производства модель “1201” получила новый форсированный двигатель (45 л.с.) от… Skoda Octavia. Точнее, от Skoda 450 Octavia (1959 – 1971 гг.) – очередной модели бренда, которая догнала свою предшественницу 1201 на конвейере, но не вытеснила ее. Несмотря на то, что Octavia тоже имела версию с кузовом универсал Octavia Сombi, заслуженного ветерана 1201 не сняли с производства, поскольку более вместительный, хотя и не такой современный универсал имел хороший спрос в нескольких странах.

Škoda 450 Octavia (справа) – фактически преемница модели 1202 (слева) тоже имела кузов универсал. Но Octavia получилась более демократичной

С технической точки зрения Skoda-1200/1201 была несложной, чем отчасти объяснялась ее надежность и неприхотливость. Базировалась конструкция на хребтовой раме, двигатель вместе с бензобаком располагался спереди. Ведущие колеса были задними, подвеска колес совершенно независимой, причем на каждую ось приходилось только по одной рессоре.

Показательно, что столь же оригинальной в плане архитектуры кузова осталась и следующая модель чешского универсала – Skoda-1202 (1961 – 1973 гг.). Более того, в этом поколении не существовало уже седана как такового. И кстати, этот универсал тоже настолько крепко держался на конвейере, что выпускался параллельно не только с более передовой "Октавией", но и вместе с очередной моделью 1000 MB – целых девять лет.

Отдельные экземпляры Škoda 1202 сохранились и в Украине. На фото – тюнингованный экземпляр из Ровно

Если хорошо поискать, один-два экземпляра четырехдверного универсала Skoda сегодня можно найти и в Украине. В 1960-е они служили в больницах и "Скорой помощи" украинских городов, и некоторые экземпляры после списания были выкуплены гражданами.

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