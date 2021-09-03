Первая современная Skoda Octavia сошла с производственной линии нового завода марки в Млада-Болеславе 3 сентября 1996 года. С тех пор за последние 25 лет клиентам было поставлено около 7 миллионов "Октавий".

Модель Octavia ведет свою родословную от одноименной компактной модели, которая выпускалась с 1959 по 1971 год. Когда Skoda присоединилась к группе Volkswagen в 1992 году, было решено возродить эту модель и она первой стала на конвейер нового завода марки в городе Млада-Болеслав.

Также интересно: Lotus анонсировал четыре новые модели, все электрические

За четверть века, которые прошли с 3 сентября 1996 года, когда за ворота завода выехала первая современная Octavia, было выпущено и продано свыше 7 миллионов машин, сейчас модель живет уже в четвертом поколении.

Octavia сыграла решающую роль в успешном возвращении Skoda в автобизнес. Этот автомобиль предложил клиентам просторный салон, современные технологии, высокий уровень безопасности и, самое главное, отличное соотношение цены и качества. Каждое новое поколение Octavia приносило с собой инновационные технологии вплоть до настоящего плагин-гибридного Octavia iV.

Skoda говорит, что название “Октавия” означает “восьмая” на латыни, поскольку оригинальная Octavia 1959 года была восьмой моделью бренда, после Второй мировой войны, а также восьмой моделью Skoda, с полностью независимой подвеской, с того времени, как Skoda представила эту концепцию в 1933 году.

Современная Octavia была создана с помощью технологии автоматизированного проектирования (САПР) а дизайн является работой Дирка ван Брекеля и его команды. Одной из характерных черт практичного хэтчбека был его высокий уровень активной и пассивной безопасности, включая передние и боковые подушки безопасности. Важным также был выбор экономичных моторов.

В ноябре 2019 года автопроизводитель представил нынешнее, четвертое поколение своего бестселлера. Сегодня Skoda предлагает Octavia с широчайшим ассортиментом двигателей за всю историю модельной серии, в кузовах лифтбек, универсал и кросс-универсал, а в Китае – еще и с удлиненным кузовом.

Фото: история модели Skoda Octavia / Skoda