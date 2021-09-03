Перша сучасна Skoda Octavia зійшла з виробничої лінії нового заводу марки у Млада-Болеславі 3 вересня 1996 року. Відтоді за останні 25 років клієнтам було поставлено близько 7 мільйонів "Октавій".

Модель Octavia веде свій родовід від однойменної компактної моделі, яка випускалась з 1959 по 1971 рік. Коли Skoda приєдналась до групи Volkswagen у 1992 році, було вирішено відродити цю модель і вона першою стала на конвеєр нового заводу марки у місті Млада-Болеслав.

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За чверть століття, які минули з 3 вересня 1996 року, коли за ворота заводу виїхала перша сучасна Octavia, було випущено та продано понад 7 мільйонів машин, зараз модель живе вже у четвертому поколінні.

Octavia зіграла вирішальну роль в успішному поверненні Skoda в автобізнес. Цей автомобіль запропонував клієнтам просторий салон, сучасні технології, високий рівень безпеки та, найголовніше, відмінне співвідношення ціни та якості. Кожне нове покоління Octavia приносило з собою інноваційні технології аж до теперішнього плагін-гібридного Octavia iV.

Skoda каже, що назва “Октавія” означає “восьма” на латині, оскільки оригінальна Octavia 1959 року була восьмою моделлю бренду, після Другої світової війни, а також восьмою моделлю Skoda, з повністю незалежною підвіскою, з того часу, як Skoda представила цю концепцію у 1933 році.

Сучасна Octavia була створена за допомогою технології автоматизованого проектування (САПР) а дизайн є роботою Дірка ван Брекеля та його команди. Однією з характерних рис практичного хетчбека був його високий рівень активної та пасивної безпеки, включаючи передні та бічні подушки безпеки. Важливим також був вибір економічних моторів.

У листопаді 2019 року автовиробник представив нинішнє, четверте покоління свого бестселера. Сьогодні Skoda пропонує Octavia з найширшим асортиментом двигунів за всю історію модельної серії, в кузовах ліфтбек, універсал та крос-універсал, а в Китаї – ще й з подовженим кузовом.

Фото: історія моделі Skoda Octavia / Skoda