Даремно ми так мало знаємо про цей автомобіль, адже в українських автомобілістів є відразу кілька причин зняти перед ним капелюха.

Це сьогодні Skoda – один з найпопулярніших брендів на шляхах України з четвертим місцем у національному рейтингу продаж. Її навіть іномаркою можна назвати з певним перебільшенням, адже половина проданих у нашій країні “Шкод” у нас же і зроблені – завод у Закарпатському Соломоново вже кілька років виявляється найбільшим автозаводом України. А півстоліття тому чеські автівки були єдиними легковими машинами, які масово імпортувались з-за кордону.

Універсал Škoda 1200 STW створювався як недорогий практичний транспорт, тому конструктори зекономили на задніх лівих дверях

Це була Škoda 1200 STW (1952-1961) – автомобіль надзвичайно цікавий сам по собі, навіть “у відриві” від імпортно-маркетингового підтексту. З відстані багатьох років можна сказати, що вибір тих, хто приймав рішення щодо закупівлі саме даної моделі, був вдалим.

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Зазначимо, що “Шкода-1200” та її більш потужна версія “1201” постачалися з кількома типами кузову, але тільки не з седаном. Тобто: універсал, фургон і окремо – санітарний. Він, до речі, здається нам найбільш цікавим.

Родзинка? Вам скільки?

Отже, у Škoda 1200 STW – класичного для середини ХХ ст. універсалу – раптом виявляється не п’ять, а четверо дверей! Тобто по правому борту їх дві, а по лівому – одна. Чехи намагалися створити недорогу практичну машину, і зайві двері ліворуч помітно впливали на собівартість.

По лівому борту були лише одні дверцята – для водія. Задній звис звичайного універсала, на відміну від “санітарки”, був таким же, як у седана.

Певно, тут варто пояснити, що двері є одним з найдорожчих елементів автомобільного кузову, оскільки потребують кількох дорогих штампів: рамка дверцят, зовнішня панель дверцят, рамка кузову. Плюс замки та завіси, витрати на складання. Попри слабкий двигун (1,2 л, 36 – 45 к.с.), машина за поняттями тодішньої Чехословаччини була вельми вдалою, експортувалася не тільки до СРСР, а й до Західної Європи.

Базовий седан 1200/1201 мав менший попит, ніж версії з кузовами універсал.

Але однієї “фішки” у вигляді відсутніх дверей “шкодівцям” було мало. Крім звичайного універсалу STW, на базі моделі 1200 та її рестайлінгової версії 1201 вони випускали санітарну версію – довшу аж на 19 см! Прибавка габариту припала на задній звис, завдяки цьому в машину вміщувалися ноші з пацієнтом, і навіть двоє – у два поверхи. Праворуч них залишили місце для медпрацівника, який сідав через наявні праві задні двері. Однак, існувала особлива санітарка – у виконанні для рятувальних служб, то в ній ноші були одні.

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Подібне розмаїття кузовів ще більше здивує, якщо дізнатися, що загальний тираж “Шкод” цього покоління був доволі скромним: за всі роки зробили 16 тис. універсалів і 7221 “швидких”, причому до Союзу (в тому числі і в Україну) було закуплено 9790 машин.

Родичі “Октавії”

На початку ми згадували про “Октавію”. Так ось, за кілька років після початку виробництва модель “1201” отримала новий форсований двигун (45 к.с.) від… Skoda Octavia. Точніше, від Skoda 450 Octavia (1959 – 1971 рр.) – чергової моделі бренду, яка “наздогнала” свою попередницю 1201 на конвеєрі, але не витіснила її. Попри те, що Octavia теж мала версію з кузовом універсал Octavia Сombi, заслуженого ветерана 1201 не зняли з виробництва, оскільки більш місткий, хоча і не такий сучасний універсал мав добрий попит у кількох країнах.

Škoda 450 Octavia (праворуч) – фактично наступниця моделі 1202 (ліворуч), теж мала кузов універсал. Але Octavia вийшла більш демократичною

З технічної точки зору Skoda-1200/1201 була нескладною, чим почасти пояснювалася її надійність і невибагливість. Базувалася конструкція на хребтовій рамі, двигун разом з бензобаком розташовувався спереду. Ведучі колеса були задніми, підвіска коліс – цілком незалежною, причому на кожну вісь припадало лише по одній ресорі.

Показово, що такою ж оригінальною у плані архітектури кузову залишилася і наступна модель чеського універсала – Skoda-1202 (1961 – 1973 рр.). До того, у цьому поколінні не існувало вже седану як такого. І до речі, цей універсал теж настільки міцно тримався на конвеєрі, що випускався паралельно не лише з більш передовою “Октавією”, а й разом з черговою моделлю 1000 MB – аж цілих дев’ять років.

Окремі примірники Škoda 1202 збереглися і в Україні. На фото – тюнінгований екземпляр з Рівного

Якщо добре пошукати, один-два екземпляри чотиридверного універсала Skoda сьогодні можна знайти і в Україні. У 1960-ті вони служили у лікарнях та “Швидкій допомозі” українських міст, і деякі екземпляри після списання були викуплені громадянами.

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