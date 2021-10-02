На ближайшие дни метеорологи прогнозируют для многих областей Украины похолодание с реальными морозами. Некоторые автомобили для этого нужно подготовить.

Определенную опасность резкое похолодание представляет даже для новых беспроблемных машин. Ведь длительный теплый сезон, попросту говоря, расслабляет не только владельца, но и сам автомобиль. Позволим себе несколько подсказок по этому поводу.

Конец сентября – период, когда автомобилисту уже можно ожидать заморозков и связанных с ним неприятностей

Рабочие жидкости автомобиля

О жидкости омывателя вряд ли стоит напоминать, но знайте главное: если она замерзнет в бачке, оттаивать ее будет не очень просто. Важнее вспомнить, не доливали ли вы воду в систему охлаждения в течение лета. Для того, чтобы лед разорвал, например, радиатор, не нужен большой мороз – достаточно нескольких градусов ниже нуля в течение нескольких часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резкое похолодание: что надо сделать в автомобиле накануне

Климатическая система

В холодную, тем более морозную погоду будет важна работоспособность не только собственно отопителя, но и системы вентиляции и распределения воздуха по салону. Проверьте, не испортились ли системы переключения потоков воздуха, в особенности важен обдув лобового стекла.

Климатическая установка авто должна быть готова уже к первым заморозкам. Она понадобится для борьбы с запотеванием

Прислушайтесь, не издает ли посторонних звуков вентилятор климатической установки: это может быть сигналом его скорого выхода из строя или признаком засора. Вспомните, когда вы заменяли салонный фильтр воздуха, ведь при низкой температуре из-за него могут возникнуть проблемы с запотеванием окон.

Шины

Вспомните, не приходилось ли вам в последние недели часто подкачивать одно из колес. Если так, будьте готовы, что в первое же морозное утро эта шина будет спущена “в ноль”. Микротрещина в шине (камере или герметизирующем слое покрышки), из-за которой при теплой погоде воздух выходил понемногу, на морозе выпустит его почти мгновенно. Поэтому накануне заморозков посетите шиномонтаж.

Мусор в вентиляторе – одна из причин отказа климатической установки, и эту проблему желательно решить до холодов

Аккумулятор

Аккумулятор, находящийся в “не в форме”, холодным утром будет проворачивать коленвал двигателя очень неохотно. Скорее всего, мотор таки стартует, но если в нем будут еще какие-то скрытые проблемы, то успех вашей утренней поездки будет под сомнением. Аккумулятор надо подзарядить, а возможно, придется покупать новый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как завести автомобиль в сильный мороз: дельные советы

Содержимое багажника

Накануне первых заморозков сделайте ревизию содержания багажника, бардачка и других каморок. Нежелательно, чтобы здесь оставались емкости с водой и другими жидкостями, которые на морозе замерзнут и разорвут свою тару. После того как лед растает, в машине случится небольшое наводнение. Стандартные PET бутылки из-под колы и минералки обычно мороз выдерживают.

Пластиковые PET-бутылки от мороза не разрушаются, но воду со льдом еще долго будет некомфортно пить

Рекомендация Авто24

Опытные автомобилисты, которые много путешествуют на своей машине, имеют для нее такие себе два типа комплектации – летние и зимнюю. В соответствии с сезоном они вместе меняют запас жидкости омывателя в багажнике, коврики, щетки стеклоочистителей, противосолнечный экран/щетку для снега и скребок, лопату для стекла и тому подобное. Такая практика достойна подражания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинские машины работали при 70 градусах мороза