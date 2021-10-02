На найближчі дні метеорологи прогнозують для багатьох областей України похолодання з реальними морозами. Деякі автомобілі для цього потрібно підготувати.

Певну небезпеку різке похолодання становиться навіть для нових безпроблемних машин. Адже тривалий теплий сезон, просто кажучи, розслабляє не лише власника, а й сам автомобіль. Дозволимо собі кілька підказок з цього приводу.

Початок жовтня – період, коли автомобілістові вже можна очікувати заморозків і пов’язаних з ними неприємностей

Робочі рідини автомобіля

Про рідину омивача навряд чи варто нагадувати, але ж знайте головне: якщо вона замерзне в бачку, відтаювати його буде не дуже просто. Важливіше пригадати, чи не доливали ви воду в систему охолодження протягом літа. Для того, щоб лід розірвав, наприклад, радіатор, не потрібен великий мороз – достатньо кількох градусів нижче нуля протягом кількох годин.

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Кліматична система

В холодну, тим більше морозну погоду буде важлива працездатність не лише власне опалювача, а й системи вентиляції й розподілу повітря по салону. Перевірте, чи не зіпсувалися системи перемикання потоків повітря, в особливості важливий обдув лобового скла.

Кліматична установка авто має бути готова вже до перших приморозків. Вона знадобиться для боротьби із запотіванням

Прислухайтеся, чи не видає сторонніх звуків вентилятор кліматичної установки: це може бути сигналом його скорого виходу з ладу або ознакою засмічення. Пригадайте, коли ви замінювали салонний фільтр повітря, адже при низькій температурі він може стати причиною запотівання вікон.

Шини

Пригадайте, чи не доводилося вам останніми тижнями часто підкачувати одне з коліс. Якщо так, будьте готові, що першого ж морозного ранку ця шина буде спущена “в нуль”.

Мікротріщина у шині (камері чи герметизуючому шарі покришки), через яку за теплої погоди повітря виходило потроху, на морозі випустить його майже миттєво. Тож напередодні заморозків завітайте на шиномонтаж.

Сміття в вентиляторі – одна з причин відмови кліматичної установки, і цю проблему бажано вирішити до холодів

Акумулятор

Акумулятор, який перебуває “не в формі”, холодним ранком буде провертати колінвал двигуна дуже неохоче. Швидше за все, мотор таки стартує, але якщо в ньому будуть ще якісь приховані проблеми, то успіх вашої ранкової поїздки біде під сумнівом. Акумулятор треба підзарядити, а можливо, доведеться купувати новий.

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Вміст багажника

Напередодні перших приморозків зробіть ревізію вмісту багажника, бардачка та інших комірчин. Небажано, щоб тут залишалися місткості з водою та іншими рідинами, які на морозі замерзнуть та розірвуть свою тару. Після того як лід розтане, у машині трапиться невеличка повінь. Стандартні PET пляшки з-під коли та мінералки зазвичай мороз витримують.

Пластикові PET-пляшки від морозу не руйнуються, але воду зі льодом ще довго буде некомфортно пити

Рекомендація Авто24

Досвідчені автомобілісти, які багато мандрують своєю машиною, мають для неї такі собі два типи комплектації – літні і зимову. Відповідно до сезону вони разом змінюють запас рідини омивача в багажнику, килимки, щітки склоочисників, протисонячний екран/щітку для снігу та скребок, лопату для скла тощо. Така практика гідна наслідування.

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