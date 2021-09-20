Стовпчик термометра після тридцятиградусної спеки падає раптом до 4 – 7 С, і ми розгублені стоїмо перед шафою з одягом: нічого до такої прохолоди не готово. А як воно – пережити такі перепади автомобілю?

Взагалі-то, справному автомобілю ані різкі, ані плавні похолодання не страшні. Але ж, нажаль, на новій техніці їздять не усі, тож власникам вживаних авто є про що поговорити.

Перше похолодання часом трапляється задовго до настання справжніх холодів. Власникам немолодих машин варто пам’ятати про такий сюрприз

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Так, певні негаразди технічного характеру при зниженні температури можуть трапитися. Але перші осінні похолодання – також сигнал пересічному автомобілістові про те, що треба виконати деякі процедури. Поговоримо про перше і про друге.

Запотівання вікон – одна з найголовніших проблем холодного сезону для автомобіліста. Тож машина має бути готовою до неї

Отже, якщо ви побачили на градуснику за вікном падіння літньої температури на десяток градусів (а краще – за день до того), вам треба:

Перевірити, як працює система вентиляції: чи дує вентилятор на лобове скло, чи забирається повітря саме з вулиці (чи вимикається режим рециркуляції), чи опускається скло біля водія. Звісно, там, де є кондиціонер, він має працювати. Річ у тому, що з настанням холодів обов’язково почнуть запотівати вікна, і для збереження огляду мають бути готові всі технічні засоби.

Протестувати систему опалення – чи добре “пічка” прогріває повітря, чи в усі дефлектори воно подається у гарячому вигляді. Адже за літо може вийти з ладу теплообмінник, “закиснути” засувки повітропроводів або зламатися пластикові деталі їхніх приводів.

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Прислухатися до поведінки двигуна, коли він стартує та коли тільки-но запустився після холодної ночі. Відносно низька температура – хороший тестер для системи змащування, гідрокомпенсаторів ГРМ, натягувача ланцюга, свічок та їхніх дротів. Коли в цих вузлах та системах щось не так, варто зробити професійну діагностику.

Якщо ви ще не зробили сезонне генеральне прибирання в салоні, саме час готувати його на перші ж теплі дні бабиного літа. Особливо треба поспішати, якщо планується вологе прибирання з хімчисткою чи піною – адже для висихання мокрих крісел і килимів на підлозі потрібні теплі й сонячні дні.

Якщо ви зазвичай вкриваєте кузов на зиму захисним воском, можна вже готуватися до цієї процедури. Адже більшість таких поліролей розраховані на використання за температури не нижче +10 о С і до того ж у тіні. Тобто якщо попереду лише прохолодні дні, навіть сонце вам не допоможе – або доведеться шукати гараж, який ще не встиг прохолонути.

Розпочинайте використовувати літню рідину з бачка омивача. Так чи інакше, але “незамерзайка” має бути у вашій системі завчасно. Інакше потім доведеться витратити чимало часу на видалення льоду, а то й на ремонт помпи.

Приготуйтеся замінити щітки склоочисників. Незабаром їхня роль у безпеці руху значно зросте, а на холоді старі гумові леза частково втрачають своє функції.

Найбільш відповідальні автовласники купують нові склоочисники щосезону, і за великим рахунком, вони праві: від щіток залежить безпека руху

Власне, перелік завдань, які постають перед вдумливим автомобілістом напередодні зимового сезону, набагато ширше. Тож перше похолодання має стати як мінімум першим дзвіночком з цього приводу. Зазначимо, що автомобіль у доброму технічному стані вимагає менших клопотів щодо підготовки до зими.

Рекомендація Авто24

Якщо на постійне підтримання немолодої машини в ідеальному стані немає коштів або часу, зробіть інакше. Заведіть у бардачку невеличкий блокнотик, куди будете записувати усі дрібні негаразди, які помічаєте у технічному стані вашої машини. І тоді вже в міру появи коштів або із насування холодів будете почергово виправляти ті проблеми, які мають активізуватися саме у певну погоду – холодну, дощову тощо.

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