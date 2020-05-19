Счастливый владелец проехал на нем всего несколько километров.

15 миль застыло на одометре первого электрического спорткара Porsche Taycan Turbo, когда он попал избитым на аукцион Copart в США. Учитывая, что автомобили в салонах имеют примерно такой пробег перед передачей клиенту, можно считать, что счастливый обладатель попал в ДТП в свою же первую поездку. И сразу же стал несчастливым, потому что разбил такую ​​редкую и долгожданную машину.

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Скорее всего, автомобиль наехал на препятствие, потому что главное повреждение заявлено как "повреждение снизу". Кроме того, на фото видно, что черный "Тайкан" также избит спереди – бампер, противотуманка и колесо с подвеской.

Foto: Copart

Оценочная стоимость этого Porsche Taycan 2019 года производства – 167 865 долларов США. Учитывая, что это новая модель, а повреждения не очень большие, можно надеяться, что лот уйдет за 40-50% стоимости, то есть 70-80 тысяч. Велика вероятность того, что авто, которое торгуется рядом с портом Нью-Йорк, попадет в Украину.

Напомним, что в Киев привезли “биток” Ferrari за 120 тысяч долларов.