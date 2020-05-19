Щасливий власник проїхав на ньому всього кілька кілометрів.

15 миль застигло на одометрі першого електричного спорткару Porsche Taycan Turbo, коли він потрапив побитим на аукціон Copart у США. Враховуючи, що автомобілі в салонах мають приблизно такий пробіг перед передачею клієнту, можна вважати, що щасливий власник потрапив в ДТП у свою ж першу поїздку. І одразу ж став нещасливим, бо розбив таку рідкісну й довгоочікувану машину.

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Швидше за все, автомобіль наїхав на перепону, бо головне пошкодження заявлене як "пошкодження знизу". Окрім того, на фото видно, що чорний "Тайкан" також побитий спереду – бампер, протитуманка та колесо з підвіскою.

Foto: Copart

Оціночна вартість цього Porsche Taycan 2019 року виготовлення – 167 865 доларів США. Враховуючи, що це нова модель, а пошкодження не дуже великі, можна сподіватися, що лот піде за 40-50% вартості, тобто 70-80 тисяч. Велика вірогідність того, що авто, яке торгується близько до порту Нью-Йорк, потрапить в Україну.

Нагадаємо, що в Київ привезли "биток" Ferrari за 120 тисяч доларів.