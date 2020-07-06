С опозданием на четыре месяца и при пустых трибунах Королевские гонки в этом году все же стартовали.

5 июля, в воскресенье, на трассе Red Bull Ring в австрийском Шпильберге состоялся первый этап Формула-1 2020 года. Победу в гонке одержал вице-чемпион 2019 года Валттери Боттас с Mercedes AMG Petronas F1 Team.

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В тройку лидеров также вошли Шарль Леклер из Ferrari (+2,7 секунды до результата Боттаса) и Ландо Норрис из McLaren-Renault (+5,49 секунды). Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал вторым, однако, из-за штрафа, оказался на четвертом месте. Подробные результаты гонки доступны на официальном сайте Формула 1.

Гонка оказалась сложной, девять из 20 пилотов не смогли проехать 71 круг и до финиша не добрались.

Следующий этап состоится 12 июля – это будет Гран-при Штирии, также в Австрии.

Напомним, сезон 2020 года должен был включать 22 Гран-при и начаться 15 марта в Мельбурне. Из-за стремительного распространения COVID-19 этапы в Австралии, Нидерландах, Монако, Азербайджане, Франции, Сингапуре и Японии переносились, а затем были вообще отменены. Сейчас в сезоне лишь 8 этапов.

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