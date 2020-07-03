После скандала с подменой игроков, команда Audi отказалась от услуг пилота, но без работы он не остался.

Во время виртуального чемпионата At Home Challenge, в рамках Формула Е Даниэль Абт посадил за руль своего симулятора профессионального киберспортсмена Лоренца Хьорцинга. Мухлевание раскрылось и Даниэль Абт был дисквалифицирован из чемпионата в составе команды Audi и оштрафован на 10 тысяч долларов.

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Но потом в инстаграме 27-летнего гонщика появилось сообщение о его возвращении. “Угадайте, кто вернулся”, подписал Абт свое улыбающееся фото.

Абт будет представлять команду Nio в шести заключительных гонках сезона 2019-2020 Формула E. Он заменит пилота из Китая Ма Цин Хуа, который не может приехать в Европу, из-за ограничений, связанных с COVID-19.

BIG NEWS: Ich bin unglaublich glücklich euch mitteilen zu können dass ich die letzten 6 Rennen der Formel E Saison in Berlin für das Team @nio333formulae bestreiten werde 😊💥 Nach den turbulenten letzten Wochen jetzt schon mein Comeback zu feiern fühlt sich großartig an. Ich danke dem ganzen Team für die Chance und das Vertrauen in mich. Es wird eine große Herausforderung aber ich werde alles geben um dem Team einen erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen. Danke an alle die nicht aufgehört haben an mich zu glauben. Nothing can stop us 🙏🏻❤️ ——————- I am extremely happy to tell you that I will finish season 6 of Formula E together with @nio333formulae 😊💥 Announcing my comeback after the tough last weeks I had just feels amazing. I want to thank the team for giving me the chance and believing in me. It will be a big challenge but I will give everything to finish the season on a high together. Thanks to everyone who didn‘t stop believing in me. Nothing can stop us 🙏🏻❤️ #AllTheWayABT

Публикация от Daniel Abt (@daniel_abt)

“Я очень благодарен команде Nio за этот шанс и оказанное доверие. С Берлином у меня связано очень много воспоминаний, это замечательный город. Без болельщиков будет грустно, но домашние гонки есть домашние гонки. Хочу провести их как можно лучше и помочь команде успешно закончить сезон”, – прокомментировал Даниэль свое новое назначение.

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