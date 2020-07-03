После скандала с подменой игроков, команда Audi отказалась от услуг пилота, но без работы он не остался.

Во время виртуального чемпионата At Home Challenge, в рамках Формула Е Даниэль Абт посадил за руль своего симулятора профессионального киберспортсмена Лоренца Хьорцинга. Мухлевание раскрылось и Даниэль Абт был дисквалифицирован из чемпионата в составе команды Audi и оштрафован на 10 тысяч долларов.

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Но потом в инстаграме 27-летнего гонщика появилось сообщение о его возвращении. “Угадайте, кто вернулся”, подписал Абт свое улыбающееся фото.

Абт будет представлять команду Nio в шести заключительных гонках сезона 2019-2020 Формула E. Он заменит пилота из Китая Ма Цин Хуа, который не может приехать в Европу, из-за ограничений, связанных с COVID-19.

“Я очень благодарен команде Nio за этот шанс и оказанное доверие. С Берлином у меня связано очень много воспоминаний, это замечательный город. Без болельщиков будет грустно, но домашние гонки есть домашние гонки. Хочу провести их как можно лучше и помочь команде успешно закончить сезон”, – прокомментировал Даниэль свое новое назначение.

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