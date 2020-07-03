Після скандалу з підміною гравців, команда Audi відмовилась від послуг пілота, та без роботи він не залишився.

Під час віртуального чемпіонату At Home Challenge, у рамках Формула Е, Даніель Абт посадив за кермо свого симулятора професійного кіберспортсмена Лоренца Хьорцінга. Мухлювання розкрилось і Даніеля Абта було дискваліфіковано з чемпіонату у складі команди Audi та оштрафовано на 10 тисяч доларів.

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Аж ось у Інстаграм 27-річного гонщика з’явився допис про його повернення. “Вгадайте, хто повернувся”, підписав Абт своє усміхнене фото.

Абт представлятиме команду Nio в шести заключних гонках сезону 2019-2020 Формула E. Він замінить пілота з Китаю Ма Цин Хуа, який не може приїхати до Європи, через обмеження, пов'язані з COVID-19.

BIG NEWS: Ich bin unglaublich glücklich euch mitteilen zu können dass ich die letzten 6 Rennen der Formel E Saison in Berlin für das Team @nio333formulae bestreiten werde 😊💥 Nach den turbulenten letzten Wochen jetzt schon mein Comeback zu feiern fühlt sich großartig an. Ich danke dem ganzen Team für die Chance und das Vertrauen in mich. Es wird eine große Herausforderung aber ich werde alles geben um dem Team einen erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen. Danke an alle die nicht aufgehört haben an mich zu glauben. Nothing can stop us 🙏🏻❤️ ——————- I am extremely happy to tell you that I will finish season 6 of Formula E together with @nio333formulae 😊💥 Announcing my comeback after the tough last weeks I had just feels amazing. I want to thank the team for giving me the chance and believing in me. It will be a big challenge but I will give everything to finish the season on a high together. Thanks to everyone who didn‘t stop believing in me. Nothing can stop us 🙏🏻❤️ #AllTheWayABT

Публикация от Daniel Abt (@daniel_abt)


“Я дуже вдячний команді Nio за цей шанс і надану довіру. З Берліном у мене пов'язано дуже багато спогадів, це чудове місто. Без уболівальників буде сумно, але домашні гонки є домашні гонки. Хочу провести їх якомога краще і допомогти команді успішно закінчити сезон”, – прокоментував Даніель своє нове призначення.

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