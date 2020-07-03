Після скандалу з підміною гравців, команда Audi відмовилась від послуг пілота, та без роботи він не залишився.

Під час віртуального чемпіонату At Home Challenge, у рамках Формула Е, Даніель Абт посадив за кермо свого симулятора професійного кіберспортсмена Лоренца Хьорцінга. Мухлювання розкрилось і Даніеля Абта було дискваліфіковано з чемпіонату у складі команди Audi та оштрафовано на 10 тисяч доларів.

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Аж ось у Інстаграм 27-річного гонщика з’явився допис про його повернення. “Вгадайте, хто повернувся”, підписав Абт своє усміхнене фото.

Абт представлятиме команду Nio в шести заключних гонках сезону 2019-2020 Формула E. Він замінить пілота з Китаю Ма Цин Хуа, який не може приїхати до Європи, через обмеження, пов'язані з COVID-19.



“Я дуже вдячний команді Nio за цей шанс і надану довіру. З Берліном у мене пов'язано дуже багато спогадів, це чудове місто. Без уболівальників буде сумно, але домашні гонки є домашні гонки. Хочу провести їх якомога краще і допомогти команді успішно закінчити сезон”, – прокоментував Даніель своє нове призначення.

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