В первой виртуальной гонке до финиша добрались лишь четыре экипажа.

Первый этап виртуального чемпионата прошел в ралли "Трембита". Это полноценная спортивная дисциплина, которую организует комиссия Цифрового Автоспорта ФАУ в рамках "RBR Чемпионат Украины по виртуальному ралли 2020".

Чемпионат по ралли состоит из пяти этапов:

"Трембита" 18-23 июня "Галичина" 23-28 июля "Мариуполь" 27 августа – 1 сентября "Ворота Украины" 17-22 сентября "Столица" 22-27 октября

Победитель станет официальным Чемпионом Украины и примет участие в Торжественной церемонии награждения ФАУ.

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На первый этап Первого Чемпионата Украины по виртуальному ралли, который проходил 18 – 23 июня, подали заявки 17 пилотов, среди которых один – из Польши и один – из Аргентины. Во время гонки было зафиксировано рекордное количество сходов на последних допах.

В моноприводном классе от старта и практически до последних метров дистанции лидировал Александр Арич (команда 7Drive) который в конце концов сошел с дистанции из-за ошибки в пилотировании. Его ошибкой воспользовались Назар Лебедь и Александр Пидлуский из команды Wild West VRT, которые заняли 1 и 2 места соответственно.

В полноприводном классе также разыгралась настоящая драма для команды 7DRIVE Racing, чей пилот Артем Хорольский выиграл 11 спецучастков, но под занавес боя на СУ-13 сошел. В итоговом протоколе первое место за Сергеем Раевским, второе – за Александром Юрьевым.

Итак, финишную линию ралли "Трембита" пересекли всего 4 пилота. А это значит, что присоединившись к Чемпионату даже на втором этапе, у каждого из спортсменов есть вполне реальный шанс набрать очки и стать первым в истории чемпионом Украины по виртуальному ралли.

Напомним, что американская гонщица названа самой быстрой женщиной на планете.