У першій віртуальній гонці до фінішу дістались лише чотири екіпажі.

Перший етап віртуального чемпіонату пройшов у як ралі "Трембіта". Це повноцінна спортивна дисципліна, яку організовує комісія Цифрового Автоспорту ФАУ в рамках "RBR Чемпіонат України з віртуального ралі 2020".

Чемпіонат з ралі складається з п'яти етапів:

"Трембіта" 18-23 червня "Галичина" 23-28 липня "Маріуполь" 27 серпня - 1 вересня "Ворота України" 17-22 вересня "Столиця" 22-27 жовтня

Переможець стане офіційним Чемпіоном України і візьме участь в Урочистій церемонії нагородження ФАУ.

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На перший етап Першого Чемпіонату України з віртуального ралі, який проходив 18 - 23 червня, подали заявки 17 пілотів, серед яких один – з Польщі та один – з Аргентини. Під час перегонів було зафіксовано рекордну кількість сходів на останніх допах.

В моноприводному класі від старту і практично до останніх метрів дистанції лідирував Олександр Арич (команда 7Drive), який врешті-решт зійшов з дистанції через помилки в пілотуванні. Його помилкою скористалися Назар Лебідь і Олександр Підлуський з команди Wild West VRT, які зайняли 1 і 2 місця відповідно.

У повноприводному класі також розігралася справжня драма для команди 7DRIVE Racing, чий пілот Артем Хорольський виграв 11 спецділянок, але під завісу бою на СУ-13 зійшов. У підсумковому протоколі перше місце за Сергієм Раєвським, друге – за Олександром Юр'євим.

Отже, фінішну лінію ралі “Трембіта” перетнули всього 4 пілоти. А це означає, що приєднавшись до Чемпіонату навіть на другому етапі, у кожного зі спортсменів є цілком реальний шанс набрати очки і стати першим в історії Чемпіоном України з віртуального ралі.

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