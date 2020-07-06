Із запізненням на чотири місяці та без глядачів на трибунах Королівські перегони цього року все ж стартували.

5 липня, у Неділю, на трасі Red Bull Ring в австрійському Шпільбергу відбувся перший етап Формула 1 2020 року. Перемогу в гонці здобув віце-чемпіон 2019 року Валттері Боттас із Mercedes AMG Petronas F1 Team.

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До трійки лідерів також увійшли Шарль Леклер з Ferrari (+2,7 секунди до результату Боттаса) та Ландо Норріс із McLaren-Renault (+5,49 секунди). Чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон фінішував другим, однак, через штраф, опинився на четвертому місці. Детальні результати гонки доступні на офіційному сайті Формула 1.

Гонка виявилась складною, дев’ять із 20 пілотів не змогли проїхати 71 коло і до фінішу не дістались.



Наступний етап відбудеться 12 липня – це буде Гранпрі Штирії, також у Австрії.

Нагадаємо, сезон 2020 року повинен був включати 22 Гранпрі і розпочатись 15 березня в Мельбурні. Через стрімке поширення COVID-19 етапи в Австралії, Нідерландах, Монако, Азербайджані, Франції, Сінгапурі та Японії переносились, а потім були взагалі скасовані. Наразі у сезоні лише 8 етапів.

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