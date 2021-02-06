Автомобильные историки из сообщества OldWheels впервые показали, какой вид имел в профиль первый украинский автомобиль "Украина-4". До сих пор мы знали только о двух фото в одном ракурсе.

Сведений о харьковской “Украине-4” – первом автомобиле, выпущенном на территории Украины, – вообще сохранилось очень мало. Ни чертежей, ни документов о проектировании и испытаниях, ни воспоминаний тех, кто ездил на существующих экземплярах, когда они находились в эксплуатации.

В начале 1930-х годов украинская промышленность гордилась автомобилем “Украина 4” как одним из своих удачных продуктов

Более того, никто не представлял, какой машина была в других ракурсах, кроме вида спереди. Помимо двух почти одинаковых фото, существовал только рисунок художника В. Реминского, созданный в 1990-е годы для журнала “Сигнал”. Поэтому найденное на днях фото первого украинского автомобиля можно считать настоящим открытием. Уникальность изображения подтвердили несколько маститых экспертов по истории отечественного автопрома.

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До сих пор неизвестное изображение грузовика "Украина 4" поклонники ретро из группы OldWheels нашли в аутентичном издании 1932 года. Каталог “Новые машины и новостройки промышленности УССР”, найденный на интернет-аукционе, представляет собой презентацию достижений украинской республики. Среди других промышленных образцов – самолетов, мотоциклов, станков и прочего – размещен чисто украинский автомобиль.

Девяносто лет назад тоже существовали презентации, но готовили их не в PowerPoint, а в переплете

Кроме трех фото, на странице приведена грузоподъемность машины – 5 тонн, при том, что ранее считалось, что грузовик четырехтонный. Вероятно, ошибка (если это действительно ошибка) произошла из-за характеристик прототипа, на который ориентировались конструкторы Харьковского автосборочного завода. Тот итальянский автомобиль под названием Lancia Pentaiota имел паспортную грузоподъемность 4 тонны. Но согласно имеющимся документам, украинская машина не была копией “итальянца”, коллектив КБ из 25-ти человек создал собственную конструкцию с учетом особенностей производства и предполагаемых условий эксплуатации.

Фото автомобиля "Украина 4" в боковой проекции подтверждает, что ее колесная база действительно была немаленькой – 4,7 метра

Грузовик "Украина-4" на момент своего рождения в 1931 году был самой мощной машиной в стране, и она могла бы таковой оставаться еще не одну пятилетку. Поскольку уже существующие и запланированные к выпуску другие советские модели имели грузоподъемность 1,5 тонны (ГАЗ-АА), 3 тонны (АМО и ЗИСы) и 4,0 тонны (Я-4). Вероятно, заказчик автомобиля – некая контора Укртремасс, “Украинский государственный трест массового производства металлопродукции”, – имел в виду его дальнейшее серийное производство для нужд всего Союза.

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Маркетологи треста, хотя тогда они таким словом и не назывались, понимали, что стране, которая вступала на путь индустриализации, вот-вот будут нужны тысячи мощных грузовиков.

Итальянский грузовик Lancia Pentaiota служул харьковским конструкторам образцом для подражания

Показательно, что украинская машина была полностью местного, харьковского производства – все, даже самые сложные детали, выпускались на заводах города. С одной стороны, это говорит о высоком уровне существующих технологий, но с другой, похоже, именно эта “оригинальность” и сгубила новую машину.

Дело в том, что в большой стране, которая объявила курс на индустриализацию, решили строить автопром по глобальному принципу: покупать лицензии на нужные модели вместе с технологиями и заводом, полностью укомплектованным станками и производственными линиями. Именно по такому принципу в 1931 – 1932 гг. запускали производство массовой “полуторки” ГАЗ-АА и чуть позже – “трехтонки” ЗИС-5.

Технологии, которые существовали на харьковских предприятиях в 1930 – 1931 гг., позволяли производить вполне современные автомобили

На этом фоне созданная в Харькове по местной инициативе “Украина”, хоть и была достаточно современной, не имела за собой ни готовой технологии, ни специально построенного предприятия. Поэтому, к сожалению, первая украинская машина так и осталась в двух экземплярах. А нишу тяжелых грузовиков по всей стране со временем заняли машины ЯГ, производство которых наладили в Ярославле на автомобильном заводе, основанном еще при царской власти.

Основные характеристики автомобиля "Украина 4”

Грузоподъемность 4000 – 5000 кг Снаряженная масса 3750 кг Число цилиндров двигателя 6 Мощность 70 л.с. при 2200 об/мин Максимальная скорость 50 км/ч Габариты д/ш/в, мм 7000/1900/1800 Колесная база, мм 4700 Колея, мм 1700

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