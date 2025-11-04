Первый в мире пикап Defender имеет одну большую проблему

Компания ранее уже показывала рендеры проекта, но теперь представила полноценный автомобиль, отмечает Carscoops. Пикап сохранил узнаваемый стиль Land Rover, собран так аккуратно, что с первого взгляда кажется заводским. Однако стоит лишь бросить взгляд на заднюю часть, и становится понятно: практичность здесь принесена в жертву стилю.

Длина кузова составляет всего 1000 мм, а ширина - 1400 мм. Это делает грузовой отсек скорее декоративным элементом, чем реальным инструментом для перевозок. Все из-за конструкции Defender 130: его задние колеса расположены слишком впереди, чтобы оставить достаточно места для полноценного кузова.

Heritage Customs создала свой пикап на модификации Defender 130 с двигателем V8. В отличие от классических моделей, цифра “130” теперь не означает длину колесной базы, а лишь обозначает версию с удлиненным кузовом. При этом колесная база 130-й версии не отличается от Defender 110 - обе имеют 3020 мм. Все удлинение приходится на задний свес, что и дало возможность добавить третий ряд сидений, но сделало невозможным создание простого пикапа.

Для сравнения, конкурент - Ineos Grenadier Quartermaster - имеет удлиненную колесную базу до 3225 мм, что позволило создать полноценный кузов. Именно поэтому Land Rover, очевидно, и не рискнул разрабатывать пикап самостоятельно. Heritage уже принимает заказы на производство ограниченной серии таких автомобилей.

Цена начинается от 65 000 евро, к которым добавляется стоимость самого Defender 130 и трехмесячный цикл переделки. Это означает, что покупатель получит эксклюзивную, но не дешевую и далеко не практичную машину - скорее имиджевый артобъект, чем утилитарный внедорожник.

Для тех, кто хочет более современного вида, дочерний бренд Heritage - Urban Automotive, уже готовит собственную интерпретацию пикапа Defender. Ее покажут на Фестивале скорости в Гудвуде 2026 года, и, судя по первым рендерам, она получит более агрессивный дизайн и еще больше внимания к деталям.