Перший у світі пікап Defender має одну велику проблему

Компанія раніше вже показувала рендери проєкту, але тепер представила повноцінний автомобіль, зазначає Carscoops. Пікап зберіг упізнаваний стиль Land Rover, зібраний так акуратно, що з першого погляду здається заводським. Проте варто лише кинути оком на задню частину, і стає зрозуміло: практичність тут принесена в жертву стилю.

Читайте також: Новий пікап Nissan Frontier Pro коштує лише $25 000

Довжина кузова складає всього 1000 мм, а ширина — 1400 мм. Це робить вантажний відсік радше декоративним елементом, ніж реальним інструментом для перевезень. Усе через конструкцію Defender 130: його задні колеса розташовані занадто попереду, щоб залишити достатньо місця для повноцінного кузова.

Heritage Customs створила свій пікап на модифікації Defender 130 з двигуном V8. На відміну від класичних моделей, цифра “130” тепер не означає довжину колісної бази, а лише позначає версію з подовженим кузовом. При цьому колісна база 130-ї версії не відрізняється від Defender 110 — обидві мають 3020 мм. Усе подовження припадає на задній звис, що й дало можливість додати третій ряд сидінь, але унеможливило створення простого пікапа.

Для порівняння, конкурент — Ineos Grenadier Quartermaster — має подовжену колісну базу до 3225 мм, що дозволило створити повноцінний кузов. Саме тому Land Rover, очевидно, і не ризикнув розробляти пікап самостійно. Heritage вже приймає замовлення на виробництво обмеженої серії таких автомобілів.

Ціна починається від 65 000 євро, до яких додається вартість самого Defender 130 і тримісячний цикл перероблення. Це означає, що покупець отримає ексклюзивну, але не дешеву і далеко не практичну машину — радше іміджевий артоб’єкт, ніж утилітарний позашляховик.

Також цікаво: Jaguar Land Rover не може відновити виробництво автомобілів після хакерської атаки

Для тих, хто хоче більш сучасного вигляду, дочірній бренд Heritage — Urban Automotive, вже готує власну інтерпретацію пікапа Defender. Її покажуть на Фестивалі швидкості у Гудвуді 2026 року, і, судячи з перших рендерів, вона отримає агресивніший дизайн і ще більше уваги до деталей.