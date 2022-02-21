Электрокар следующего поколения может уже с завода выезжать на инновационных колесах Michelin Uptis.

Шинный гигант Michelin уже несколько лет “обувает” спецтехнику в свои бескамерные колеса – грузовики оборудуются моделью под названием Tweel, а вилочные погрузчики – X-Tweel. Для легкового транспорта колесо с аналогичной конструкцией называется Uptis.

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Алексис Гарсин, президент Michelin North America, в интервью CNN Business сказал, что компания планирует вывести шину Uptis на рынок в ближайшие несколько лет. А первым автомобилем, который с завода будет оборудован инновационными колесами, станет Chevrolet Bolt нового поколения. Следует отметить, что Chevrolet обновил Bolt в 2021 году вместе с представлением его несколько высшей кроссовер-версии Bolt EUV. По стандартам индустрии, смена поколения на электрокар Bolt ждет не раньше 2025 года.

Фото: Chevrolet Bolt с шинами Michelin Uptis / Michelin

Автопроизводитель и шинная компания уже провели успешные испытания полых покрышек на дорогах общего пользования. Причем испытывали их как на актуальной генерации Chevrolet Bolt, так и на электрическом Mini Cooper SE 2021 года.

Безвоздушные, бескамерные, беспрокольные (и без боковины) шины Michelin Uptis были официально представлены в 2019 году, но их разработка велась с начала десятилетия. Преимущества Michelin Uptis, по сравнению с традиционными шинами, следующие: немного меньший вес, отсутствие необходимости в датчиках давления, запасном колесе, домкрате, поскольку пробить или повредить инновационную полую шину почти невозможно. Uptis состоит из ремней и спиц, причем последние сделаны из нескольких тонких и прочных слоев стекловолокна, чтобы выдерживать вес автомобиля. Компания Michelin получила 50 патентов на эту разработку.