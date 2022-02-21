Електрокар наступного покоління може вже з заводу виїжджати на інноваційних колесах Michelin Uptis.

Шинний гігант Michelin вже кілька років “взуває” спецтехніку у свої безкамерні колеса – вантажівки обладнуються моделлю під назвою Tweel, а вилкові навантажувачі – X-Tweel. Для легкового транспорту колесо з аналогічною конструкцією називається Uptis.

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Алексіс Гарсін, президент Michelin North America в інтерв’ю CNN Business сказав, що компанія планує вивести шину Uptis на ринок у найближчі кілька років. А першим автомобілем, який з заводу буде обладнаний інноваційними колесами, стане Chevrolet Bolt нового покоління. Слід зазначити, що Chevrolet оновив Bolt у 2021 році разом із представленням його дещо вищої кросовер-версії Bolt EUV. За стандартами індустрії, зміна покоління на електрокар Bolt чекає не раніше 2025 року.

Фото: Chevrolet Bolt із шинами Michelin Uptis / Michelin

Автовиробник та шинна компанія вже провели успішні випробування порожнистих покришок на дорогах загального користування. Причому випробовували їх як на актуальній генерації Chevrolet Bolt, так і на електричному Mini Cooper SE 2021 року.

Безповітряні, безкамерні, безпрокольні (та без боковини) шини Michelin Uptis були офіційно представлені у 2019 році, але їх розробка велась з початку десятиліття. Переваги Michelin Uptis, у порівнянні з традиційними шинами, наступні: трохи менша вага, відсутність необхідності у датчиках тиску, запасному колесі, домкраті, оскільки пробити чи пошкодити інноваційну порожнисту шину майже неможливо. Uptis складається з ременів і спиць, причому останні зроблені з кількох тонких і міцних шарів скловолокна, щоб витримувати вагу автомобіля. Компанія Michelin отримала 50 патентів на цю розробку.