Пес "Патрон" купил минный тральщик: заработал законно

Новенькая машина разминирования уже передана в пиротехническую службу ГСЧС Украины, работающую в зоне гуманитарного разминирования Черниговщины. Об этом говорится в публикациях благотворительного фонда KSE Foundation, ГСЧС Украины и Укрпочты.

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Тяжелый минный тральщик выполнен на базе обычного строительного экскаватора. Его переделали на одном из украинских предприятий, защитив бронированными листами элементы стрелы, ходовой базы и, самое главное, кабины со специальным остеклением от обломков.

Машина разминирования управляется как из кабины, так и дистанционно. Ее оператор может находиться в 500 метрах от операционной зоны. Это – максимальное расстояние реагирования бортового радиочастотного блока на команды с поясного пульта управления.

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Сообщается, что пиротехники предварительно проверили машину в работе, признав ее работу результативной. Она способна очищать до 1 200 кв. м в час.

Сколько денег получено от продажи марки "Пес Патрон" не сообщается, а вот стоимость минного тральщика упоминается – более 18 млн гривен. Указано, что это крупнейший донат в истории Укрпочты.

Фото: Укрпочта