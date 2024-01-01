Пес "Патрон" купив мінний тральщик: заробив законно

Новеньку машину розмінування вже передано у піротехнічну службу ДСНС України, що працює в зоні гуманітарного розмінування Чернігівщини. Про це йдеться в публікаціях благодійного фонду KSE Foundation, ДСНС України та Укрпошти.

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Важкий мінний тральник виконано на базі звичайного будівельного екскаватора. Його переробили на одному з українських підприємств, захистивши броньованими листами елементи стріли, ходової бази та, найголовніше, кабіни зі спеціальним склінням від уламків.

Машина розмінування керується як з кабіни, так і дистанційно. Її оператор може перебувати за 500 метрів від операційної зони. Це – максимальна відстань реагування бортового радіочастотного блоку на команди з поясного пульта управління.

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Повідомляється, що піротехніки попередньо перевірили машину в роботі, визнавши її роботу результативною. Вона спроможна очищати до 1 200 кв. м за годину.

Скільки грошей отримано від продажу марки "Пес Патрон" не повідомляється, а ось вартість мінного тральщика вказується – понад 18 млн гривень. Зазначено, що це найбільший донат в історії Укрпошти.

Фото: Укрпошта