И звездой инстаграм-канала Hyundai в Бразилии.

Верьте или нет, но беспородных пес Тусон Прайм зачислен в штат дилерского центра Hyundai de Serra в Бразилии и реально продает машины людям.

Также интересно: Ioniq – так теперь будут называться все электрокары Hyundai

Сначала сотрудники дилерского центра Hyundai de Serra просто подкармливали бездомного пса, который постоянно ошивался возле автосалона, и однажды решили пригласить его в помещение. Пес быстро освоился и вел себя вежливо и скоро полюбился всем сотрудникам автосалона. А со временем о нем узнали не только работники дилерского центра, но и пользователи Instagram, где периодически начали появляться фото хвостатого дилера.

Со временем четвероногий сотрудник настолько вжился в роль, что ему выделили рабочее место, без стола и компьютера, зато с постоянно наполненной миской с едой, а также выдали бейджик. А в соцсетях Тусона провозгласили послом (лицом бренда) и продавцом года. И он действительно продает машины! Или, по крайней мере, помогает.

Смотрите также: Робо-пес Boston Dynamics будет работать в Ford