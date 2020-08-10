І зіркою інстаграм-каналу Hyundai в Бразилії.

Вірте чи ні, але безпорідний пес Тусон Прайм зарахований у штат дилерського центру Hyundai de Serra у Бразилії і реально продає машини людям.

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Спочатку співробітники дилерського центру Hyundai de Serra просто підгодовували безпритульного пса, що постійно ошивався біла автосалону, та одного дня вирішили запросити його до приміщення. Пес швидко освоївся та поводився чемно і скоро полюбився усім співробітникам автосалону. А з часом про нього дізнались не лише працівники дилерського центру, а й користувачі Instagram, де періодично почали з’являтись фото хвостатого дилера.



З часом чотирилапий співробітник настільки вжився у роль, що йому виділили робоче місце, без столу та комп’ютера, зате з постійно наповненою мискою з їжею, а також видали бейджик. А у соцмережах Тусона проголосили амбасадором (обличчям бренду) та продавцем року. І він справді продає машини! Чи, принаймі, допомагає.

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