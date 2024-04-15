В Ванкувере (Канада) на одном из нерегулируемых пешеходных переходов начали интересный эксперимент: люди ходят через дорогу с кирпичами в руках. Все водители вежливо останавливаются.

В Ванкувере активисты Vision Zero Vancouver запустили пилотный проект – "Система пешеходных переходов с кирпичом", сообщает сообщество "О мобильности". Для этого в районе Granville Island они повесили с обеих сторон дороги возле пешеходного перехода две корзины с пенопластовыми кирпичами.

Теперь пешеходы могут переходить дорогу, держа такой кирпич в руках. По словам активистов, это уже возымело большой эффект: водители действительно начали останавливаться перед пешеходным переходом.

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На видео видно, как люди берут кирпичи и уверенно шагают по переходу. Автомобили спокойно ожидают перед "зеброй". Вот только этот эффект не будет постоянным: водители вскоре поймут, что кирпичи ненастоящие, поэтому не будут пугаться из-за такой "опасности" для своих машин.

Перед этим активисты боролись с проблемой безопасности пешеходов на переходе более традиционными методами. Они обращали внимание городских властей на то, что четыре полосы движения вместе с большим количеством столбов создают "слепые зоны", из-за чего водители не всегда видят пешеходов. Впрочем, городская администрация Ванкувера пообещала лишь заменить знаки ограничения скорости, что, по мнению активистов, имело бы незначительный эффект.

В долгосрочной перспективе активисты выступают за то, чтобы дорога была сужена до двух полос, а район Granville Island стал более дружественным к пешеходам. Также они отмечают, что в какой-то момент эти кирпичи, возможно, уберут, или переставят на другой переход.

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