У Ванкувері (Канада) на одному з нерегульованих пішохідних переходів розпочали цікавий експеримент: люди ходять через дорогу з цеглинами в руках. Усі водії чемно зупиняються.

У Ванкувері активісти Vision Zero Vancouver запустили пілотний проєкт – "Система пішохідних переходів з цеглиною", повідомляє спільнота “Про мобільність”. Для цього в районі Granville Island вони повісили з обох боків дороги біля пішохідного переходу дві корзини з пінопластовими цеглинами.

Тепер пішоходи можуть переходити дорогу, тримаючи таку цеглину в руках. За словами активістів, це вже мало неабиякий ефект: водії дійсно почали зупинятися перед пішохідним переходом.

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На відео видно, як люди беруть цеглини та впевнено крокують по переходу. Автомобілі спокійно очікують перед “зеброю”. От тільки цей ефект не буде постійним: водії невдовзі зрозуміють, що цеглини несправжні, тож не будуть лякатись через таку “небезпеку” для своїх машин.

Перед цим активісти боролися з проблемою безпеки пішоходів на переході більш традиційними методами. Вони звертали увагу міської влади на те, що чотири смуги руху разом з чималою кількістю стовпів створюють "сліпі зони", через що водії не завжди бачать пішоходів. Втім, міська адміністрація Ванкувера пообіцяла лише замінити знаки обмеження швидкості, що, на думку активістів, мало б незначний ефект.

У довгостроковій перспективі активісти виступають за те, аби дорога була звужена до двох смуг, а район Granville Island став більш дружнім до пішоходів. Також вони зазначають, що в якийсь момент ці цеглини, можливо, приберуть, або переставлять на інший перехід.

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