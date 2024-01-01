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Peugeot 208 получил раллийную версию

Stellantis Motorsport выпустила новую гоночную версию Peugeot 208 Racing класса FR6 Trophy, которая должна стать моделью начального уровня для фанатов автоспорта. Автомобиль отличается облегченным шасси и раллийной подвеской.
Stellantis показал раллийный Peugeot 208 Racing: фото - Auto24

ФОТО: Stellantis Motorsport|

Peugeot 208 Racing

Даниил Северенчук
logo21 октября, 16:40
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Как передает Carscoops, гоночный 208 имеет также обновленный двигатель и специальные стандарты безопасности, соответствующие требованиям класса FR6 Trophy – новой серии, организованной Fédération Française du Sport Automobile (FFSA).

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Она станет частью Кубка Франции по ралли, начиная с 2025 года и Stellantis станет первым производителем,, который присоединится для участия в чемпионате. Для этого подразделение Stellantis Motorsport создало специальную модель, отличающуюся уникальной ливреей, зелеными акцентами на ДХО и специальным каркасом жесткости в салоне.

Кроме этого, внутри модель также имеет автоматическую систему пожаротушения, иную панель приборов, которая имеет дополнительные спортивные переключатели. Под капотом автомобиля размещен модифицированный 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель, выдающий 145 лошадиных сил. Это на 40 “лошадей” больше, чем имеет серийный Peugeot 208 с этим двигателем.

Такого показателя мощности достигли путем использования топлива суперэтанол-E85. Спортивный вариант хэтчбека также имеет небольшой вес всего в 1050 кг и шестиступенчатую механическую коробку передач с укороченными передаточными числами.

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Подвеску и тормоза были перенастроены в соответствии с раллийными требованиями, а отличное сцепление с покрытием должны обеспечить стандартные шины Michelin Pilot Sport PS5. Peugeot 208 Racing стоит 38 900 евро. Stellantis уже начал принимать заказы и планирует начать поставки авто в феврале 2025 года.

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