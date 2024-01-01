Peugeot 208 отримав ралійну версію

Як передає Carscoops, гоночний 208 має також оновлений двигун та спеціальні стандарти безпеки, що відповідають вимогам класу FR6 Trophy – нової серії, що була організована Fédération Française du Sport Automobile (FFSA).

Читайте також: Громада Полтави відправила у війська чергову партію пікапів Peugeot Landtrek

Вона стане частиною Кубка Франції з ралі, починаючи з 2025 року й Stellantis стане першим виробником, що приєднається для участі в чемпіонаті. Для цього підрозділ Stellantis Motorsport створив спеціальну модель, що відрізняється унікальною лівреєю, зеленими акцентами на ДХВ та спеціальним каркасом жорсткості в салоні.

Окрім цього, в середині модель також має автоматичну систему пожежогасіння, інакшу панель приладів, яка має додаткові спортивні перемикачі. Під капотом автівки розміщено модифікований 1,2-літровий трициліндровий двигун, що видає 145 кінських сил. Це на 40 “коней” більше, ніж має серійний Peugeot 208 з цим двигуном.

Такого показника потужності досягли шляхом використання палива суперетанол-E85. Спортивний варіант хетчбека також має невелику вагу всього в 1050 кг й шестиступеневу механічну коробку передач з укороченими передавальними числами.

Також цікаво: Новий Ford Expedition отримав інтер'єр, подібний до Peugeot

Підвіску й гальма були переналаштовані відповідно до ралійних вимог, а відмінне зчеплення з покриттям мають забезпечити стандартні шини Michelin Pilot Sport PS5. Peugeot 208 Racing коштує 38 900 євро. Stellantis вже почав приймати замовлення та планує розпочати поставки авто в лютому 2025 року.