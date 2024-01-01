Укр
Ру

Peugeot 208 отримав ралійну версію

Stellantis Motorsport випустила нову гоночну версію Peugeot 208 Racing класу FR6 Trophy, яка має стати моделлю початкового рівня для фанатів автоспорту. Автівка відрізняється полегшеним шасі та ралійною підвіскою.
Stellantis показав ралійний Peugeot 208 Racing: фото - Auto24

ФОТО: Stellantis Motorsport|

Peugeot 208 Racing

Данило Северенчук
logo21 жовтня, 16:40
logo0
logo0 хв

Як передає Carscoops, гоночний 208 має також оновлений двигун та спеціальні стандарти безпеки, що відповідають вимогам класу FR6 Trophy – нової серії, що була організована Fédération Française du Sport Automobile (FFSA).

Читайте також: Громада Полтави відправила у війська чергову партію пікапів Peugeot Landtrek

Вона стане частиною Кубка Франції з ралі, починаючи з 2025 року й Stellantis стане першим виробником, що приєднається для участі в чемпіонаті. Для цього підрозділ Stellantis Motorsport створив спеціальну модель, що відрізняється унікальною лівреєю, зеленими акцентами на ДХВ та спеціальним каркасом жорсткості в салоні.

Окрім цього, в середині модель також має автоматичну систему пожежогасіння, інакшу панель приладів, яка має додаткові спортивні перемикачі. Під капотом автівки розміщено модифікований 1,2-літровий трициліндровий двигун, що видає 145 кінських сил. Це на 40 “коней” більше, ніж має серійний Peugeot 208 з цим двигуном.

Такого показника потужності досягли шляхом використання палива суперетанол-E85. Спортивний варіант хетчбека також має невелику вагу всього в 1050 кг й шестиступеневу механічну коробку передач з укороченими передавальними числами.

Також цікаво: Новий Ford Expedition отримав інтер'єр, подібний до Peugeot

Підвіску й гальма були переналаштовані відповідно до ралійних вимог, а відмінне зчеплення з покриттям мають забезпечити стандартні шини Michelin Pilot Sport PS5. Peugeot 208 Racing коштує 38 900 євро. Stellantis вже почав приймати замовлення та планує розпочати поставки авто в лютому 2025 року.

#Фото #Stellantis #Автоновинка #Peugeot #Новини