Peugeot 3008 не удалось провезти через границу: известна причина

В сообщении Львовской таможни от 25 марта речь идет об автомобиле Peugeot под управлением 47-летнего жителя Львовщины.

При пересечении границы водитель подал таможенному органу товаросопроводительные документы, по которым стоимость легковушки составляет 8 600 евро. По курсу Нацбанка Украины это в пределах 390 тыс. гривен.

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Однако при осмотре авто работники таможни обнаружили польские документы, в которой стоимость автомобиля достигает 14 000 евро. По курсу НБУ в день ввоза автомобиля на таможенную территорию Украины эта сумма равна 628 тыс. гривен.

Фото: Львовская таможня

Таким образом, приобретенный автомобиль Peugeot 3008 водитель задекларировал для таможенного оформления за половину стоимости. Такие действия указывают на умышленное уклонение от уплаты таможенных платежей.

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Также здесь прослеживается введение в заблуждение таможенного органа путем подачи сфальсифицированных документов, поскольку ложные сведения о стоимости транспортного средства можно квалифицировать именно так.

Фото: Львовская таможня

По данному факту составлен админпротокол в соответствии с ч. 1 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) ст. 483 Таможенного кодекса Украины. А это по решению суда не только штраф, но и возможная конфискация автомобиля.