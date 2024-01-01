Peugeot 3008 не вдалося провезти через кордон: відома причина

У повідомленні Львівської митниці від 25 березня йдеться про автомобіль Peugeot під управлінням 47-річного мешканця Львівщини.

При перетині кордону водій подав митному органу товаросупровідні документи, за якими вартість легковика становить 8 600 євро. За курсом Нацбанку України це в межах 390 тис. гривень.

Читайте також Чи справді Ford Mustang хотіли відправити на фронт

Однак під час огляду авто працівники митниці виявили польські документи, у якій вартість автомобіля сягає 14 000 євро. За курсом НБУ в день ввезення автомобіля на митну територію України ця сума дорівнює 628 тис. гривень.

Фото: Львівська митниця

Таким чином, придбаний автомобіль Peugeot 3008 водій задекларував для митного оформлення за половину вартості. Такі дії вказують на умисне ухилення від сплати митних платежів.

Читайте також Як подружжя на Закарпатті втратило два "Мерседеси"

Також тут прослідковується введення в оману митного органу шляхом подачі сфальсифікованих документів, оскільки неправдиві відомості про вартість транспортного засобу можна кваліфікувати саме так.

Фото: Львівська митниця

За цим фактом складено адмінпротокол відповідно до ч. 1 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) ст. 483 Митного кодексу України. А це за рішенням суду не тільки штраф, але й можлива конфіскація автомобіля.