Чи справді Ford Mustang хотіли відправити на фронт

Так званий благодійник задекларував "Мустанг" як гуманітарну допомогу. Такий статус дозволяє ввозити транспортні засоби за пільговою ставкою розмитнення.

Одержувачем елітної автівки 2015 року випуску від американця Bon Jovi зазначено київську громадську організацію. Про історію автівки йдеться у повідомленні Львівської митниці.

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В ході з’ясування справжніх деталей цього гуманітарного дарування вдалося встановити, що Ford Mustang ввозився з грубим порушеннями митних правил. Це можна кваліфікувати як контрабанду в особливо великому розмірі.



У виявлених товаросупровідних документах значилось, що це – комерційний вантаж, придбаний у Литві за 4200 доларів США для фізичної особи – жителя м. Ковель.

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Таким чином автомобіль Ford Mustang, що за якихось 4,7 секунди набирає швидкість 100 км/год, далі кордону не поїхав. Щодо керівника благодійного фонду за надання митному органу неправдивих відомостей щодо відправника, одержувача, вартості та характеру вантажу складено протокол, відповідно до ч. 1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.

Про подальшу долю автомобіля та вжиті заходи до так званого благодійника у повідомленні нічого не сказано. Це буде вирішувати суд. Але якщо заглянути до згаданого вище розділу Митного кодексу, то стає зрозуміло, що штрафом не відбутися, автівку можуть конфіскувати.

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