Спортивний автомобіль від Ford має рекордні продажі у США та найкращі показники продажів у своєму класі в інших регіонах світу. Як повідомив Ford на Нью-йоркському автосалоні, незабаром компанія представить дві спеціальні версії моделі з нагоди її 60-річчя.

Лише у США торік було продано понад 59 000 екземплярів Mustang, а за минуло десятиліття було реалізовано майже мільйон автомобілів. На інших ринках модель хоч і не має такого об’єму продажів, проте все одно залишається лідером у класі.

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З нагоди 60 річниці моделі, компанія Ford презентує дві спеціальні версії Vermillion Red і Ebony Black. Ці авто матимуть унікальні логотипи, колеса та значки Ford. До того ж автовиробник заявив, що автівки отримають секретну функцію, яка буде запущена на Mustang нового покоління приблизно 17 квітня й буде встановлена по повітрю.

Актуальна генерація Ford Mustang надійшла у продаж торік. Модельний ряд складається з кузовів купе та кабріолет, двигунів V8 і EcoBoost, що працюють з механічними та автоматичними коробками передач.

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Наразі в США найдоступнішою версією є Mustang EcoBoost Fastback, ціна якого становить 30 920 доларів. Авто оснащено 2,3-літровий силовий агрегат EcoBoost, який розвиває 315 к.с. Цей же мотор встановлено на версіях EcoBoost Premium Fastback, Convertible та Premium Convertible, вартість яких становить $36 445, $39 020 та $41 945 відповідно.

Найдоступніша версія з 5,0-літровим атмосферним двигуном Coyote V8 потужністю 480 к.с. називається GT Fastback й коштує 41 960 доларів. Mustang GT Premium Fastback обійдеться власнику за $46 480, а кабріолет GT Premium Convertible коштуватиме 51 980 доларів.

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Найдорожчими в лінійці Mustang є комплектації Dark Horse та Dark Horse Premium вартістю 58 185 та 62 180 доларів відповідно. Ці авто обладнано трохи потужнішою версією V8 на 500 к.с.