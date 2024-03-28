Спортивный автомобиль от Ford имеет рекордные продажи в США и лучшие показатели продаж в своем классе в других регионах мира. Как сообщил Ford на Нью-йоркском автосалоне, вскоре компания представит две специальные версии модели по случаю ее 60-летия.

Только в США в прошлом году было продано более 59 000 экземпляров Mustang, а за прошедшее десятилетие было реализовано почти миллион автомобилей. На других рынках модель хоть и не имеет такого объема продаж, однако все равно остается лидером в классе.

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По случаю 60 годовщины модели, компания Ford представляет две специальные версии Vermillion Red и Ebony Black. Эти авто будут иметь уникальные логотипы, колеса и значки Ford. К тому же автопроизводитель заявил, что машины получат секретную функцию, которая будет запущена на Mustang нового поколения примерно 17 апреля и будет установлена по воздуху.

Актуальная генерация Ford Mustang поступила в продажу в прошлом году. Модельный ряд состоит из кузовов купе и кабриолет, двигателей V8 и EcoBoost, работающих с механическими и автоматическими коробками передач.

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Сейчас в США самой доступной версией является Mustang EcoBoost Fastback, цена которого составляет 30 920 долларов. Авто оснащено 2,3-литровый силовой агрегат EcoBoost, который развивает 315 л.с. Этот же мотор установлен на версиях EcoBoost Premium Fastback, Convertible и Premium Convertible, стоимость которых составляет $36 445, $39 020 и $41 945 соответственно.

Самая доступная версия с 5,0-литровым атмосферным двигателем Coyote V8 мощностью 480 л.с. называется GT Fastback и стоит 41 960 долларов. Mustang GT Premium Fastback обойдется владельцу за $46 480, а кабриолет GT Premium Convertible будет стоить 51 980 долларов.

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Самыми дорогими в линейке Mustang являются комплектации Dark Horse и Dark Horse Premium стоимостью 58 185 и 62 180 долларов соответственно. Эти авто оборудованы чуть более мощной версией V8 на 500 л.с.