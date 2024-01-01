Действительно ли Ford Mustang хотели отправить на фронт

Так называемый благотворитель задекларировал “Мустанг” как гуманитарную помощь. Такой статус позволяет ввозить транспортные средства по льготной ставке растаможки.

Получателем элитной машины 2015 года выпуска от американца Bon Jovi указана киевская общественная организация. Об истории автомобиля говорится в сообщении Львовской таможни.

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В ходе выяснения истинных деталей этого гуманитарного дарения удалось установить, что Ford Mustang ввозился с грубым нарушениями таможенных правил. Это можно квалифицировать как контрабанду в особо крупном размере.



В обнаруженных товаросопроводительных документах значилось, что это – коммерческий груз, приобретенный в Литве за 4200 долларов США для физического лица – жителя г. Ковель.

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Таким образом автомобиль Ford Mustang, что за каких-то 4,7 секунды набирает скорость 100 км/ч, дальше границы не поехал. В отношении руководителя благотворительного фонда за предоставление таможенному органу ложных сведений относительно отправителя, получателя, стоимости и характера груза составлен протокол, в соответствии с ч. 1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) ТКУ.

О дальнейшей судьбе автомобиля и принятых мерах к так называемому благотворителю в сообщении ничего не сказано. Это будет решать суд. Но если заглянуть в упомянутый выше раздел Таможенного кодекса, то становится понятно, что штрафом не отделаться, машину могут конфисковать.

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