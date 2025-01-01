Peugeot 3008 теперь доступен в Украине с новым двигателем

После дебюта на украинском рынке новый Peugeot 3008 был доступен исключительно в мягком гибридном исполнении с двигателем 1.2 Hybrid 136. Теперь покупатели смогут выбирать между гибридной и новой турбобензиновой версией с 1,6-литровым двигателем на 180 лошадиных сил. Автомобили с этим мотором уже есть в наличии в Украине и доступны для заказа.

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Мощность в 180 л.с. и 300 Нм крутящего момента доступна уже с 2000 об/мин и позволяет кроссоверу достигать первой сотни за 8,7 секунды – на 1,5 секунды лучше по сравнению с гибридной версией кроссовера. Четырехцилиндровый агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin и демонстрирует средний расход топлива на уровне 7,9 л на 100 км в смешанном цикле. Максимальная скорость Peugeot 3008 с двигателем 1.6 PureTech 180 составляет 215 км/ч.

В таком исполнении модель доступна в двух комплектациях: ALLURE или GT. Базовая версия имеет широкий перечень оснащения, включающий легкосплавные черно-серебристые 19-дюймовые колесные диски YARI, фары FULL LED, интерьер Peugeot Panoramic i-Cockpit с двумя 10-дюймовыми HD-дисплеями, отделка интерьера тканью Crispy с элементами кожи, черный потолок и тонированные окна.

Кроме того, комплектация ALLURE также предлагает двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и датчики парковки, ассистент удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков, сиденья водителя AGR, система Grip Control для идеальной настройки автомобиля под различные условия движения и пожелания водителя, подогрев передних сидений.

Комплектация GT имеет отделку салона Alcantara с элементами кожи, панорамный сплошной 21-дюймовый HD-дисплей, матричные фары Pixel LED Technology, адаптивный круиз-контроль, подогрев руля и задних сидений, передние сиденья с функцией массажа, контрастная покраска с черной крышей.

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В качестве для автомобиля также предлагается: панорамная стеклянная крыша, система контроля качества воздуха, отделка салона кожей Nappa, передние сиденья с вентиляцией, пакеты систем безопасности и помощи водителю во время движения, различные варианты окраски и тому подобное. Стоимость Peugeot 3008 с двигателем 1.6 PureTech в комплектации ALLURE начинается от 1 369 300 гривен, а в версии GT – от 1 534 900 гривен.