Peugeot 3008 тепер доступний в Україні з новим двигуном

Після дебюту на українському ринку новий Peugeot 3008 був доступний виключно в м’якому гібридному виконані з двигуном 1.2 Hybrid 136. Тепер покупці зможуть обирати між гібридною та новою турбобензиновою версією з 1,6-літровим двигуном на 180 кінських сил. Автомобілі з цим мотором вже є в наявності в Україні й доступні для замовлення.

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Потужність у 180 к.с. й 300 Нм крутного моменту доступна вже з 2000 об/хв й дозволяє кросоверу досягати першої сотні за 8,7 секунди – на 1,5 секунди краще у порівнянні з гібридною версією кросовера. Чотирициліндровий агрегат працює в парі з шестиступеневою автоматичною коробкою передач Aisin й демонструє середню витрату пального на рівні 7,9 л на 100 км у змішаному циклі. Максимальна швидкість Peugeot 3008 з двигуном 1.6 PureTech 180 становить 215 км/год.

В такому виконанні модель доступна у двох комплектаціях: ALLURE або GT. Базова версія має широкий перелік оснащення, що включає легкосплавні чорно-сріблясті 19-дюймові колісні диски YARI, фари FULL LED, інтер’єр Peugeot Panoramic i-Cockpit з двома 10-дюймовими HD-дисплеями, оздоблення інтер’єру тканиною Crispy з елементами шкіри, чорну стелю та тоновані вікна.

Крім того, комплектація ALLURE також пропонує двозонний клімат-контроль, камера заднього виду та датчики паркування, асистент утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків, сидіння водія AGR, система Grip Control для ідеального налаштування автомобіля під різні умови руху та побажання водія, підігрів передніх сидінь.

Комплектація GT має оздоблення салону Alcantara з елементами шкіри, панорамний суцільний 21-дюймовий HD-дисплей, матричні фари Pixel LED Technology, адаптивний круїз-контроль, підігрів керма та задніх сидінь, передні сидіння з функцією масажу, контрастне фарбування з чорним дахом.

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В якості для автомобіля також пропонується: панорамний скляний дах, система контролю якості повітря, оздоблення салону шкірою Nappa, передні сидіння з вентиляцією, пакети систем безпеки та допомоги водію під час руху, різноманітні варіанти фарбування тощо. Вартість Peugeot 3008 з двигуном 1.6 PureTech в комплектації ALLURE починається від 1 369 300 гривень, а у версії GT – від 1 534 900 гривень.