Ринок трирядних кросоверів в Україні поповнився новим Peugeot 5008: яка ціна

Трирядний Peugeot 5008 має практичний дизайн, що ідентичний його меншому брату Peugeot 3008. Попри це новинка має подовжений кузов та майже вертикальну кришку багажника. Передня частина має традиційні “кігті лева” – характерні ДХВ у вигляді смужок, що плавно поєднуються з широкою решіткою радіатора.

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Довжина кросовера становить 4,79 метра, ширина – 1,895 метра, висота – 1,69 метра, а колісна база – 2,9 метра. В усіх комплектаціях флагманська модель пропонується виключно у семимісному компонуванні. Завдяки довгій колісній базі в салоні є комфортний запас місця для пасажирів другого та третього ряду. Спинки другого ряду сидінь можна регулювати за нахилом.

Об’єм багажника за умови встановленого третього ряду становить 348 літрів, якщо його скласти – 916 літрів, а якщо прибрати ще й другий ряд сидінь можна отримати максимальний корисний простір об’ємом 2 232 літри. Дизайн інтер’єру повністю відповідає стилю меншого Peugeot 3008.

Увагу водія привертає суцільний 21-дюймовий дисплей Panoramic i-Cockpit, що доступний у топовій комплектації. В центральній частині передньої панелі є блок сенсорних кнопок, які можна персоналізувати та запрограмувати для швидкого доступу до 10 улюблених функцій. Під капотом – 1,6-літровий турбодвигун PureTech 180, що працює в парі з шестиступеневою АКПП від Aisin.

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Як можна зрозуміти з назви, він видає 180 к.с. та 300 Нм крутного моменту. Цього достатньо, аби сімейний кросовер досягав першої сотні всього за 9,1 секунди та максимальну швидкість у 215 км/год. Автовиробник декларує середню витрату пального на рівні 7,9 літрів на 100 км у змішаному циклі.

В Україні флагманський Peugeot 5008 пропонуватиметься у двох комплектаціях: Allure та GT. Перелік оснащення базової моделі досить широкий та включає такі функції, як систему Grip Control, два окремих 10-дюймових екрани асистент утримання в смузі, круїз-контроль, тризонний клімат-контроль, камеру заднього виду з датчиками паркування та 19-дюймові колісні диски.

Топова версія GT втілює динамічний стиль новинки й має додатковий адаптивний круїз-контроль, кермо з логотипом GT, алюмінієві педалі, підігрів керма та першого й другого ряду сидінь, кришку багажника з електроприводом та сенсорним відкриттям, передні сидіння з функцією масажу, чорний дах та матричні фари.

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Крім того, покупці зможуть оснастити своє авто додатковими пакетами опцій. Вартість нового Peugeot 5008 у комплектації Allure починається від 1 503 000 гривень, а у топовому виконанні GT – від 1 674 200 гривень. Модель вже доступна для замовлення в офіційних дилерів бренду Peugeot в Україні.