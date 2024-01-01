У скільки оцінили оновлений Peugeot Boxer в Україні

Більш технологічний за ТТХ та зручніший в експлуатації автомобіль класу LCV до українського споживача надійде в широкому виборі модифікацій. Незмінним у цій номенклатурі буде лише економічний 2,2-літровий турбодизельний двигун.

Ціна фургона Peugeot Boxer в Україні стартує від 1 432 900 гривень. З таким цінником можна придбати Boxer у стандартній версії L2H2.

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Взагалі на вибір буде запропоновано фургон у трьох варіантах довжини та у двох варіантах висоти. Об’єм вантажного відділення становить від 11,5 до 17 кубічних метрів.

Тут варто зазначити, що з’явиться ще й версія Boxer CrewCab. Вона має пасажирський 6-7-місний салон та просторий багажний відділ корисним об’ємом 10,5 куб. м. Такий транспорт стане у пригоді ремонтним службам енергетиків, водопостачальників чи автошляхового сервісу, оскільки може перевозити бригаду робітників та необхідного обладнання.

В салоні передбачено сидіння водія та двох пасажирів на дивані за формулою 1+2 попереду та диван по всій ширині салону у другому ряду для чотирьох пасажирів.

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У цій версії вантажно-пасажирський CrewCab L3H2 коштуватиме дорожче. Його ціна стартує від 1 674 200 гривень. Все інше замовлене до цього стандарту оплачується додатково.

Силовий потенціал фургона забезпечить уже перевірений часом 2,2-літровий турбодизельний двигун MultiJet3, що розвиває потужність 140 к.с. та крутний момент 350 Нм. Він працює в союзі з 6-ступеневою механічною КПП.

Фото: Peugeot