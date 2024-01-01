Во сколько оценили обновленный Peugeot Boxer в Украине

Более технологичный по ТТХ и удобный в эксплуатации автомобиль класса LCV к украинскому потребителю поступит в широком выборе модификаций. Неизменным в этой номенклатуре будет лишь экономичный 2,2-литровый турбодизельный двигатель.

Цена фургона Peugeot Boxer в Украине стартует от 1 432 900 гривен. С таким ценником можно приобрести Boxer в стандартной версии L2H2.

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Вообще на выбор будет предложен фургон в трех вариантах длины и в двух вариантах высоты. Объем грузового отделения составляет от 11,5 до 17 кубических метров.

Здесь стоит отметить, что появится еще и версия Boxer CrewCab. Она имеет пассажирский 6-7-местный салон и просторный багажный отдел полезным объемом 10,5 куб. м. Такой транспорт пригодится ремонтным службам энергетиков, водопоставщиков или автодорожного сервиса, поскольку может перевозить бригаду рабочих и необходимого оборудования.

В салоне предусмотрено сиденье водителя и двух пассажиров на диване по формуле 1+2 впереди и диван по всей ширине салона во втором ряду для четырех пассажиров.

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В этой версии грузопассажирский CrewCab L3H2 будет стоить дороже. Его цена стартует от 1 674 200 гривен. Все остальное заказанное до этого стандарта оплачивается дополнительно.

Силовой потенциал фургона обеспечит уже проверенный временем 2,2-литровый турбодизельный двигатель MultiJet3, развивающий мощность 140 л.с. и крутящий момент 350 Нм. Он работает в союзе с 6-ступенчатой механической КПП.

Фото: Peugeot