Коммерческий фургон может иметь любое назначение от пассажирского микроавтобуса до грузовика с кузовом-самосвалом. Но самое интересное выглядит версия Boxer 4x4 с полноприводной трансмиссией от Dangel.

Выразительный дизайн и передовая конструкция обеспечили Peugeot Boxer высокую популярность среди покупателей – с момента дебюта модели последнего поколения продано уже около 720 тысяч автомобилей. Специально для автошоу VDL 2019 производитель подготовил особую версию модели, с жилым пространством для трех человек внутри.

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В дополнение к полноприводному шасси от Dangel, концепт Boxer 4х4 получил 2 сантиметра клиренса, вездеходные шины, дополнительную оптику и багажник на крыше. В отделке используются яркие цвета и природные материалы – дерево, кожа и камень.

Основой для внедорожного фургона стала крупнейшая версия Boxer – L3, длиной 6 метров. Внутри, на площади в 10 квадратных метров, оборудовано жилое пространство для трех путешественников со всем необходимым: кроватями, кухней и душевой. Новый фургон является идеологическим последователем Peugeot Rifter 4x4 Concept, представленного в феврале прошлого года.

Фото: Peugeot Boxer 4х4 Concept / Peugeot

Peugeot Boxer 4х4 Concept отметит мировую премьеру на "Выставке автомобилей для активного отдыха" (Recreational Vehicle Show), которая пройдет во французском Ле Бурже с 28 сентября по 6 октября этого года.

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