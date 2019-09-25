Комерційний фургон може мати бедь-яке призначення від пасажирського мікроавтобуса до вантажівки з кузовом-самоскидом. Та найцікавіше виглядає версія Boxer 4x4 з повнопривідною трансмісією від Dangel.

Виразний дизайн і передова конструкція забезпечили Peugeot Boxer високу популярність серед покупців – з моменту дебюту моделі останнього покоління продано вже близько 720 тисяч автомобілів. Спеціально для автошоу VDL 2019 виробник підготував особливу версію моделі, з житловим простором для трьох всередині.

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На додачу до повнопривідного шасі від Dangel, концепт Boxer 4х4 отримав +2 сантиметри до кліренсу, всюдихідні шини, додаткову оптику та багажник на даху. В оздобленні використовуються яскраві кольори та природні матеріали – дерево, шкіра та камінь.

Основою для позашляхового фургона стала найбільша веріся Boxer – L3, довжиною 6 метрів. Всередині, на площі у 10 квадратних метрів, обладнаний житловий простір для трьох мандрівників з усім необхідним: ліжками, кухнею та душовою. Новий фургон є ідеологічним послідовником Peugeot Rifter 4x4 Concept, представленого у лютому минулого року.

Фото: Peugeot Boxer 4х4 Concept / Peugeot

Peugeot Boxer 4х4 Concept відзначить світову прем'єру на “Виставці автомобілів для активного відпочинку” (Recreational Vehicle Show), яка проходитиме у французькому Ле Бурже з 28 вересня по 6 жовтня цього року.

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