Якщо коротко, це особливий мінівен з "генетичним кодом" Touareg, призначений виключно для Китаю.
Нещодавно в Мережі з’явились шпигунські фотографії абсолютно нової моделі Volkswagen, які викликали хвилювання серед автомобільної преси. Поки дизайнери одного видання розробляли рендери на основі тих знімків, папараці упіймали машину без камуфляжу. Хоча й під чохлом.
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Мінівен Volkswagen Viloran привертає увагу своїм двооб’ємним кузовом з передньою частиною, виконаною у стилістиці кросовера Touareg. Фари мають схожу з “Туарегом” форму, а от бампери більше нагадують про класичні мінівени Sharan та Touran. Задні двері, також за традиційною для MPV схемою, будуть зсувними.
Фото: шпигунські знімки Volkswagen Viloran / Сarscoops
Головним ринком для нового мінівена стане Китай, де зберігається стабільний попит на автомобілі з таким типом кузова, незважаючи на зростаючу популярність кросоверів. Чи буде модель представлена в інших країнах – поки невідомо.
Фото: рендери Volkswagen Viloran / Kolesa
За попередніми данними габарити Viloran будуть трохи більшими, ніж у Volkswagen Sharan, довжина якого становить 4952 мм.
Фото: шпигунські знімки Volkswagen Viloran / Сarscoops
Прем'єра Volkswagen Viloran в Китаї очікується до кінця нинішнього року.
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