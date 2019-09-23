Якщо коротко, це особливий мінівен з "генетичним кодом" Touareg, призначений виключно для Китаю.

Нещодавно в Мережі з’явились шпигунські фотографії абсолютно нової моделі Volkswagen, які викликали хвилювання серед автомобільної преси. Поки дизайнери одного видання розробляли рендери на основі тих знімків, папараці упіймали машину без камуфляжу. Хоча й під чохлом.

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Мінівен Volkswagen Viloran привертає увагу своїм двооб’ємним кузовом з передньою частиною, виконаною у стилістиці кросовера Touareg. Фари мають схожу з “Туарегом” форму, а от бампери більше нагадують про класичні мінівени Sharan та Touran. Задні двері, також за традиційною для MPV схемою, будуть зсувними.



Фото: шпигунські знімки Volkswagen Viloran / Сarscoops

Головним ринком для нового мінівена стане Китай, де зберігається стабільний попит на автомобілі з таким типом кузова, незважаючи на зростаючу популярність кросоверів. Чи буде модель представлена ​​в інших країнах – поки невідомо.

Фото: рендери Volkswagen Viloran / Kolesa

За попередніми данними габарити Viloran будуть трохи більшими, ніж у Volkswagen Sharan, довжина якого становить 4952 мм.

Фото: шпигунські знімки Volkswagen Viloran / Сarscoops

Прем'єра Volkswagen Viloran в Китаї очікується до кінця нинішнього року.

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