Если коротко, это особый минивэн с "генетическим кодом" Touareg, предназначенный исключительно для Китая.

Недавно в Сети появились шпионские фотографии абсолютно новой модели Volkswagen, которые вызвали волнение среди автомобильной прессы. Пока дизайнеры одного издания разрабатывали рендеры на основе тех снимков, папарацци поймали машину без камуфляжа. Хотя и под чехлом.

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Минивэн Volkswagen Viloran привлекает внимание своим двухобъемным кузовом с передней частью, выполненной в стилистике кроссовера Touareg. Фары имеют схожую с “Туарегом” форму, а вот бамперы больше напоминают классические минивэны Sharan и Touran. Задние двери, также по традиционной для MPV схеме, будут сдвижными.



Фото: шпионские снимки Volkswagen Viloran / Сarscoops

Главным рынком для нового минивэна станет Китай, где сохраняется стабильный спрос на автомобили с таким типом кузова, несмотря на растущую популярность кроссоверов. Будет ли модель представлена в других странах – пока неизвестно.

Фото: рендеры Volkswagen Viloran / Kolesa

По предварительным данным габариты Viloran будут немного большими, чем у Volkswagen Sharan, длина которого составляет 4952 мм.

Фото: шпионские снимки Volkswagen Viloran / Сarscoops

Премьера Volkswagen Viloran в Китае ожидается до конца нынешнего года.

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