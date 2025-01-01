Рынок трехрядных кроссоверов в Украине пополнился новым Peugeot 5008: какая цена

Трехрядный Peugeot 5008 имеет практичный дизайн, идентичный его младшему брату Peugeot 3008. Несмотря на это новинка имеет удлиненный кузов и почти вертикальную крышку багажника. Передняя часть имеет традиционные “когти льва” – характерные ДХО в виде полосок, плавно сочетающихся с широкой решеткой радиатора.

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Длина кроссовера составляет 4,79 метра, ширина – 1,895 метра, высота – 1,69 метра, а колесная база – 2,9 метра. Во всех комплектациях флагманская модель предлагается исключительно в семиместной компоновке. Благодаря длинной колесной базе в салоне есть комфортный запас места для пассажиров второго и третьего ряда. Спинки второго ряда сидений можно регулировать по наклону.

Объем багажника при условии установленного третьего ряда составляет 348 литров, если его сложить – 916 литров, а если убрать еще и второй ряд сидений можно получить максимальное полезное пространство объемом 2 232 литра. Дизайн интерьера полностью соответствует стилю меньшего Peugeot 3008.

Внимание водителя привлекает сплошной 21-дюймовый дисплей Panoramic i-Cockpit, который доступен в топовой комплектации. В центральной части передней панели есть блок сенсорных кнопок, которые можно персонализировать и запрограммировать для быстрого доступа к 10 любимым функциям. Под капотом – 1,6-литровый турбодвигатель PureTech 180, работающий в паре с шестиступенчатой АКПП от Aisin.

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Как можно понять из названия, он выдает 180 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы семейный кроссовер достигал первой сотни всего за 9,1 секунды и максимальную скорость в 215 км/ч. Автопроизводитель декларирует средний расход топлива на уровне 7,9 литров на 100 км в смешанном цикле.

В Украине флагманский Peugeot 5008 будет предлагаться в двух комплектациях: Allure и GT. Перечень оснащения базовой модели достаточно широк и включает такие функции, как систему Grip Control, два отдельных 10-дюймовых экрана ассистент удержания в полосе, круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, камеру заднего вида с датчиками парковки и 19-дюймовые колесные диски.

Топовая версия GT воплощает динамичный стиль новинки и имеет дополнительный адаптивный круиз-контроль, руль с логотипом GT, алюминиевые педали, подогрев руля и первого и второго ряда сидений, крышку багажника с электроприводом и сенсорным открытием, передние сиденья с функцией массажа, черная крыша и матричные фары.

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Кроме того, покупатели смогут оснастить свое авто дополнительными пакетами опций. Стоимость нового Peugeot 5008 в комплектации Allure начинается от 1 503 000 гривен, а в топовом исполнении GT – от 1 674 200 гривен. Модель уже доступна для заказа у официальных дилеров бренда Peugeot в Украине.