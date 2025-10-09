Peugeot Boxer надел "школьную" ливрею

Полное название автобуса – Avtosnab PC AVHP-01. Пассажирская машина специального исполнения сочетает адаптацию под конкретные запросы локальных клиентов, европейское качество и украинское производство.

Эту версию школьного автобуса разработала и изготовила отечественная компания АВТОСНАБ, занимающаяся производством специальных автомобилей, переоборудованием транспорта в соответствии с потребностями клиентов, изготовлением автобусов различных классов на готовом шасси, а также техническим обслуживанием грузовых автомобилей и автобусов.

Основой нового украинского школьного автобуса стал Peugeot Boxer.

На этом шасси ходят автомобили скорой медицинской помощи, банковские инкассаторские автомобили, мобильные "лаборатории на колесах" и аварийные машины различных экстренных служб.

Для удобств самых маленьких школьников добавили выдвижную ступеньку, которая и старшим ученикам не лишняя. Фото: Автоснаб

Силовой потенциал "Боксера"

Под капотом – 2,2-литровый турбодизельный двигатель, мощность которого может колебаться в пределах 140-165 л.с, и 6-ступенчатая МКП.

Шасси с независимой передней подвеской, передний привод, электронная система стабилизации обеспечивают хорошую управляемость и стабильность во время движения.

Что в салоне Avtosnab PC AVHP-01

Новый школьный автобус Avtosnab PC AVHP-01 соответствует всем стандартам безопасности и комфорта для машин такого назначения. Он имеет яркую желтую окраску, контрастную надпись большими буквами "ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС", специальные обозначения "ДЕТИ" впереди и сзади.

Климатический комфорт летом и зимой обеспечивают отдельный кондиционер салона и система автономного подогрева. Фото: Автоснаб

Салон автобуса рассчитан на 17 посадочных мест. Там установлены удобные сиденья с интегрированными подголовниками и индивидуальными ремнями безопасности, корзинами для размещения школьных рюкзаков.

Кому предназначено

В этой продуктовой линейке Avtosnab PC AVHP-01 не стоит считать прямым конкурентом уже устоявшихся отечественных брендов, поскольку школьный автобус на основе Peugeot Boxer входит в самую легкую и практически не занятую размерную группу "школьников". Его вместительность рассчитана на громады с ученическим пассажиропотоком в пределах полутора десятков детей. Это финансово экономнее, чем ставить на такой маршрут среднеразмерную машину.