Peugeot Boxer одягнув "шкільну" ліврею

Повна назва автобуса – Avtosnab PC AVHP-01. Пасажирська машина спеціального виконання поєднує адаптацію під конкретні запити локальних клієнтів, європейську якість та українське виробництво.

Цю версію шкільного автобуса розробила та виготовила вітчизняна компанія АВТОСНАБ, що займається виробництвом спеціальних автомобілів, переобладнанням транспорту відповідно до потреб клієнтів, виготовленням автобусів різних класів на готовому шасі, а також технічним обслуговуванням вантажних автомобілів та автобусів.

"Школярик" доєднався до групи спецтранспорту

Основою нового українського шкільного автобуса став Peugeot Boxer.

На цьому шасі ходять автомобілі швидкої медичної допомоги, банківські інкасаторські автомобілі, мобільні "лабораторії на колесах" та аварійні машини різноманітних екстрених служб.

Для зручностей найменших школярів додали висувну сходинку, яка й старшим учням не зайва. Фото: Автоснаб

Силовий потенціал "Боксера"

Під капотом – 2,2-літровий турбодизельний двигун, потужність якого може коливатися в межах 140-165 к.с, та 6-ступенева МКП.

Шасі з незалежною передньою підвіскою, передній привід, електронна система стабілізації забезпечують гарну керованість та стабільність під час руху.

Що в салоні Avtosnab PC AVHP-01

Новий шкільний автобус Avtosnab PC AVHP-01 відповідає усім стандартам безпеки та комфорту для машин такого призначення. Він має яскраве жовте забарвлення, контрастний напис великими буквами "ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС", спеціальні позначення "ДІТИ" попереду та позаду.

Кліматичний комфорт влітку та взимку забезпечують окремий кондиціонер салону та система автономного підігріву. Фото: Автоснаб

Салон автобуса розрахований на 17 посадкових місць. Там встановлено зручні сидіння з інтегрованими підголівниками та індивідуальними ременями безпеки, кошиками для розміщення шкільних рюкзаків.

Кому призначено

У цій продуктовій лінійці Avtosnab PC AVHP-01 не варто вважати прямим конкурентом уже сталих вітчизняних брендів, оскільки шкільний автобус на основі Peugeot Boxer входить в найлегшу і практично не зайняту розмірну групу "школярів". Його місткість розрахована на громади з учнівським пасажиропотоком в межах півтора десятка дітей. Це фінансово економніше, ніж ставити на такий маршрут середньорозмірну машину.